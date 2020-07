Lo aseguró el Dr. Lerena: "No vamos a retroceder si podemos controlar"

El Doctor Javier Lerena, director médico asociado del Hospital Regional de Río Gallegos participó este mediodía de la reunión de la Junta Municipal de Protección Civil donde explicó la situación de la capital provincial en términos sanitarios tras la aparición de 22 nuevos casos en las últimas 24 horas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el facultativo sostuvo “Todavía no tuvimos altas virales, los que vamos a tener en los próximos días, son los que estaban en buenas condiciones han evolucionado y además están los tres casos de la antena de Movistar que fueron llevados a un domicilio y se les realizará un seguimiento más auxiliar, pero que todavía no tienen el alta definitiva. Ahora se están realizando 14 muestreos y veremos los resultados”.

Ante la consulta sobre la actual situación de la capital y la cobertura en cuanto a prestación médica del Hospital y la disponibilidad de las camas, Lerena dijo: “si uno lo tiene que decir en criollo, hoy estamos mal, porque de la semana pasada pasamos de 4 a 26 casos, pero también nos venimos preparando para esto y eso la gente lo tiene que saber. Sabemos que la enfermedad y el virus iban a llegar. Lo ideal es evitar que lleguen a terapia intensiva y tener casos de manera paulatina, que vayan rotando, hay que mantenernos controlando”.

"Hoy tenemos tres claros focos y estamos trabajando sobre esos tres orígenes" señaló el profesional médico, que dijo "hoy no tenemos todavía circulación local del virus. Por eso explicamos en el COE Municipal que no era necesario ir para atrás porque podemos controlarlo" apuntó.

Lerena se refirió a la necesidad de seguir cuidándonos y mantener una responsabilidad social, ante estos sostuvo: “Si yo sé que no tengo que salir a pasear, sé que no tengo que ir a pasear al supermercado, es necesario ser responsable. Hoy no tenemos que retroceder de fase porque no son casos que se nos escapen de las manos, de momento podemos estar un poco más tranquilos. Por más que tengas encerrados a las personas, los contagios van a ir apareciendo, por mas que estén en casa, hay gente que igual se contagió. Obviamente vamos a ir variando, si mañana aparecen 100 casos las medidas serán otras, pero esa no es hoy nuestra realidad".

El profesional médico habló del trabajo del 107 y comentó que acordaron con el Municipio, sumar otras vías de comunicación y líneas de atención para que en bloque se trabaje en las respuestas. "Hoy se discutió si era necesario suspender por unos días las reuniones sociales o familiares. Y dejamos en claro que no, porque no es necesario ir para atrás si tenemos hoy una situación que para nosotros está controlada".