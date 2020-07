Marita Alvarado: “La calidad de mi hijo mejoró al 100% gracias a la medicina cannabica”

El Ministerio de Salud de la Nación presentó una nueva reglamentación para el autocultivo personal de cannabis, específicamente para uso terapéutico. Desde el Gobierno se planteó un borrador sobre algo que se viene trabajando desde febrero, y abrieron la posibilidad de que el aceite se consiga en las farmacias (deberá prescribirlo un médico).

Esta propuesta apunta a “garantizar el acceso a partir de la creación de un registro de especialidades medicinales, autocultivo, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y un registro de pacientes”. Se destaca de la propuesta también la creación de un registro de cultivadores y un control del Estado a la calidad del producto.

Del documento participaron la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona. También varias ONGs especializadas en el tema. El mismo fue presentado por Ginés González García, y contempla la gratuidad del cannabis medicinal para los que dispongan de una “cobertura pública exclusiva”.

Hace casi tres años, en septiembre de 2017, el Congreso reglamentó la ley de investigación del uso medicinal del cannabis y su producción, limitando su estudio para el tratamiento de epilepsia refractaria. La presentación de este miércoles se hizo de forma virtual y Carla Vizzotti destacó que esta propuesta “era una deuda pendiente que tenía el Estado, que debía dar respuesta a la sociedad en relación a una ley que tiene sus limitaciones”.

Marita Alvarado es vecina de Río Gallegos y es la mamá de Mauro, un joven que a punto de cumplir sus 18 años, nació con 26 semanas de gestación, parálisis cerebral, ceguera de prematuro, cuadriplejia, epilepsia, convulsiones, fue operado de las caderas, pies y tendones.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marita mostró sus satisfacción con el anuncio del Gobierno nacional. "Es un gran paso que esperábamos desde hace tiempo" señaló.

“Nosotros preparamos más de 100 dosis para distintas personas de acuerdo a su patología o enfermedades, una vez que los padres les toman la mano y estamos tan metidos que no se nos escapa nada. Tratamos de decirle a la gente que no es a la ligera pero no es difícil, es tener la gente lista dependiendo lo que consuma sea fumar, un te, cremas, aceite o cualquier otro”.

Por otro lado, Marita fue consultada por la utilización del aceite en los pacientes, según las enfermedades presentes, ante esto dijo: “Arrancamos con 1 gota, dependiendo el organismo y como lo absorben. Son distintas cepas y tenemos varias plantas para abastecer a varias personas con patologías diferentes. Las gotas se ponen de vía oral, que se pueden tomar sola, con pan o en un te. La calidad de vida mejora al 100%, en el caso de mi hijo cambió de manera total y no puede fallar, podemos errar con la cepa pero fallar nunca, es ir probando y determinar cual hace el mejor efecto”.

Finalizando, Marita se refirió a la situación vivida por su hijo y a los ataques previos al consumo del Cannabis, ante esto concluyo: “Hoy duerme bien, se despierta, come y hasta pudo hacer sus primeros pasos de forma física. Lo importante es que no le falte y a otros chicos que se vean afectados también, necesitamos que sea legal, que no nos persigan ni nos molesten, el prejuicio nos hace mal porque se trata de nuestras familias”.