Insólito: cambiaron el criterio para las altas de asintomáticos. Ahora hay menos pacientes con coronavirus activos en la provincia

El coronavirus ha generado innumerables situaciones, pero lo que nadie creyó que podía ocurrir finalmente pasó: Esta mañana el reporte oficial del Ministerio de Salud de la provincia confirmaba que en todo el territorio había 332 casos activos de coronavirus, de los cuales 330 pertenecían a la ciudad de Río Gallegos. Casi como obra de un milagro inexplicable, en el informe de la tarde, el Ministerio informa que ahora hay 310 casos activos, es decir 22 menos.

¿Que pasó?. De acuerdo al nuevo criterio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), vigente desde el mes de junio, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación actualizaron en el país desde el 24 de junio, el criterio de las altas de los casos de Covid-19 leves o asintomáticos.

Este criterio establece reducir a 10 días el período para el alta de pacientes leves que no presenten sintomatología, sin necesidad de realizar un test negativo (PCR negativo) a COVID-19. Una vez obtenida la certificación de alta a COVID-19 el paciente debe continuar con las indicaciones médicas establecidas por el profesional, pero se lo considera alta médica.

Es decir que un paciente asintomático que haya dado positivo de coronavirus, a los 10 días, ya es considerado un paciente con alta médica, sin necesidad de hacerle las dos pruebas de PCR que debían dar negativo para considerarlo paciente recuperado. Ahora a los 10 días, el paciente sin síntomas es dado de alta y no se le realizan los hisopados.

Durante la jornada y adhiriendo al criterio mencionado, el sistema de salud de la provincia de Santa Cruz otorgó el alta a 25 casos de Río Gallegos. Como por la tarde se registraron 3 casos positivos más en la capital provincial, por eso el informe del Ministerio vespertino arroja que hay 22 casos menos y por ende son 310 ahora los pacientes activos.

Pero el nuevo criterio deja varias aristas sin contemplar: A los 10 días un paciente asintomático recibe ahora el alta médica, lo cual no significa que no siga teniendo coronavirus lo que es imposible de confirmar porque ya no se realizan las pruebas de PCR para saber si negativizó o no; y lo que es peor, por más alta médica que tenga, y si sigue teniendo coronavirus, puede seguir contagiando a otros. El nuevo criterio aplicado por sugerencia de la OMS ya lo instrumenta el Ministerio de Salud a nivel nacional y ahora también a nivel provincial.

Santa Cruz registra un total de 393 casos positivos acumulados desde el inicio de la Pandemia; un fallecido en Río Gallegos. Hoy se informaron 25 altas en Río Gallegos; siendo 82 los pacientes que negativizaron al virus. A este momento 310 personas se encuentran con COVID-19 activo. Tres (3) nuevos casos se registraron en la capital santacruceña desde el informe del Martes 28 a las 12 horas.

El número de casos descartados a la fecha es de 2927 en todo el territorio santacruceño.

En las últimas horas se procesaron 31 muestras en laboratorios de la provincia siendo los resultados:

3 positivos Río Gallegos

23 negativos Rio Gallegos

5 negativos Caleta Olivia

1 negativo Puerto Deseado

Actualmente tres (3) localidades registran casos activos a COVID-19: