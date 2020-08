Concejal Roquel pidió más controles en hogares y asilos de adultos mayores por ser grupos de riesgo

La concejal radical aseguró que debieran profundizarse las medidas de acceso a la localidad, ya que afirmó en el puerto de Güer Aike los controles no son los adecuados. La situación generada con los nuevos 4 casos positivos de coronavirus en la ciudad, dejó en evidencia la falta de controles estrictos en los retenes policiales.

El diputado provincial integra el COE Provincial y lamentó que el organismo no se haya convocado a una reunión de emergencia por la aparición de los nuevos casos. Dijo que el Estado no hace los controles correspondientes y que muchos repatriados no respetan el aislamiento.