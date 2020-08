EspacioMOMA: El Mago Emanuel prepara su segundo show de magia y humor vía streaming

Próximamente se viene el show virtual del Mago Emanuel, el próximo 8 de agosto a las 22 horas, con entradas anticipadas a la venta a través de la plataforma de ticketek.com.ar En tiempos de cuarentena los shows de streaming se han hecho muy famosos para poder distender y entretener a las personas desde sus casas. Emmanuel realizará su show de magia y humor a través de internet con venta de una entrada para grupo familiar, pueden pagar 1 entrada y ver varias personas. La entrada se compra a través de Ticketek.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Emanuel comentó lo que será esta segunda experiencia de su show y transmitir desde su casa, ante esto dijo que "la idea es entretenerlos, con una sola entrada la disfrutan todos, no tenés que pagar varias y creo que esta modalidad llego para quedarse por un buen tiempo.”

Por otro lado, Emanuel fue consultado por el feedback y la transmisión con el público que se pierde a través de las transmisiones en streaming, pero también la cantidad de gente que puede llegar a estar mirando el show, Emmanuel dijo que a través de las redes sociales como Facebook e Instagram “uno se empieza a familiarizar con el streaming desde las redes, me contrataron de empresas para hacer shows en sus redes sociales para su gente. Me termine acostumbrando y teniendo en la cabeza que no hay risa ni aplauso, pero si la interacción con el chat y charlo mucho con la gente”.

Finalizando, Emmanuel se refirió a las ventajas por la realización de unipersonales y concluyó: “Hoy creo que si en el verano hacíamos un espectáculo muy grande con alta producción, metíamos 800 personas por función, cuando termine esto las salas de 1000 personas tendrán espacio para 400. Ojalá se abra todo para el verano luego del parate” analizó.

“Creo que esto se va a quedar durante más tiempo, brinda la posibilidad de que más personas nos vean con el pago de tan solo una entrada, la gente lo puede comprar el mismo día y lugar tenes seguro. El mismo día se vendió el triple de lo que ya venía teniendo la venta" señaló. Y consideró que "el tema fundamental es la comunicación, aunque te vean 1000 personas tal vez te están viendo 4000 teniendo varios accesos, es muy relativo eso y lo fuerte y bueno que brinda el streaming”.