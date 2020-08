Intendente Grasso: “Es una decisión difícil de tomar pero es necesario”

El intendente Pablo Grasso destacó el trabajo en conjunto con la provincia y expresó que la Pandemia y requiere acciones articuladas que involucren a todos y todas. Además señaló que se implementar el aislamiento obligatorio es una decisión difícil de tomar. “No queremos que haya más personas fallecidas por esta pandemia”, enfatizó.

En ese sentido, agregó: “Pedimos encarecidamente que bajemos la circulación, que son momentos difíciles los que estamos viviendo y que el brote surgió por diferentes motivos”.

En cuanto a la modalidad de circulación y restricciones, Grasso puntualizó que será como hasta ahora con número par e impar pero además establecerá un horario reducido de circulación y será de 10:00 a 17:00. "El cuidado depende de nosotros y tenemos que tomar a esta etapa como una nueva oportunidad”, remarcó.

El intendente puso en valor a quienes han cumplido con todas las medidas: “pedimos disculpas a todas aquellas personas que se han portado realmente bien y han cumplido con el distanciamiento y con todos los protocolos para funcionar con normalidad. Es importante también entender que hubo personas que no lo hicieron y que tuvieron actos de irresponsabilidad y nos consta”.

“Vamos a necesitar de todos, del Estado controlando pero también necesitamos que la gente nos ayude y esto pase lo más rápido posible”, subrayó.

“Vamos a seguir codo a codo para seguir trabajando y a veces hay que tomar decisiones que pueden molestar a muchos pero son decisiones superadoras para que la gente pueda estar mejor y fundamentalmente para que podamos seguir encontrándonos en los tiempos que vienen y no recordar a nuestros familiares por una foto. Ojalá podamos salir adelante”, consideró.

ALICIA KIRCHNER: “NO PODEMOS DESCUIDARNOS NI UN MOMENTO”

Al término de la reunión y mientras los equipos de la provincia y el municipio articulaban aspectos técnicos para la implementación del nuevo decreto; la gobernadora se refirió a la decisión tomada para Río Gallegos.

La mandataria lamentó tener que tomar medidas que afecten a quienes han cumplido con todas las recomendaciones y se han cuidado asumiendo la responsabilidad que la Pandemia requiere.

“Se trata de medidas que nuevamente buscar reforzar cuestiones que debemos asumir como hábitos en la Pandemia. Lamentablemente hay que tomar esta decisión por la situación que atraviesa la capital provincial. Con el apoyo de toda la comunidad, de las instituciones, del comercio podremos nuevamente revertir esto, pero debemos ser extremadamente cuidadosos y responsables. Hoy en el mundo la única vacuna sigue siendo cuidarnos. El virus circula si nosotros circulamos y nos contagiamos si no cumplimos con las indicaciones. No podemos descuidarnos ni un momento”, expresó Alicia.

Además, la mandataria destacó que la gran mayoría ha cumplido con las recomendaciones “y por eso tomar esta medida me cuesta. Me pongo en el lugar de cada una de las personas que cumplieron y entiendo cómo se deben sentir. Espero que tomen conciencia aquellos que no han cumplido con las medidas y comprendan la importancia de lo que es la responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno de nosotros”.

Además, la gobernadora contó que en el marco del diálogo que mantuvo con el ministro de Salud de la Nación, este le manifestó que las ciudades que han tenido este tipo de brotes fueron por los mismos motivos: conductas cotidianas de compartir en ámbitos que se consideran seguros por la familiaridad que generan. “Nos sentimos seguros y dejamos de cuidarnos y el virus no perdona”, manifestó.

“Me decía Ginés que en las ciudades en los que hubo estos mismos brotes tenían que ver con lo que tanto remarcamos en la campaña Saber Para Prevenir que no debemos hacer: el juntarse sin distanciamiento, el tomar mates juntos, no puede haber aglomeramientos de gente en espacios reducidos”, agregó.

“Es un virus invisible, implacable y llega en silencio. No hay vacuna. Aunque cansemos tenemos que reiterarlo depende de todos y todas, el virus camina si nosotros caminamos, no podemos bajar la guardia y tenemos que convivir como lo está haciendo el resto del mundo con esta situación por lo cual debemos estar todos atentos y ser responsables para no poner en riesgo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y vecinas, a nosotros mismos”, agregó.

“El Estado va a estar presente en todo, pero recordemos que no podemos meternos adentro de la casa de cada uno de los santacruceños y santacruceñas que viven en Río Gallegos o en otra localidad. Tenemos que aprender a hacer un uso responsable de nuestras libertades, cuidarnos es cuidar a la comunidad en la que vivimos y donde están nuestros afectos, de esta situación vamos a salir entre todos y todas”, destacó.

“Recuerden, en el mundo está sucediendo esto. Un virus desconocido y vuelvo a reiterar no hay remedio, no hay vacunas. Cuídense y cuidémonos entre todos y todas”, concluyó.