“Hoy los jubilados tienen que entender que la situación es compleja y que es preferible no ir al Banco a cobrar"

El viernes pasado se informó el pago para el sector pasivo de la administración pública provincial y si bien los haberes para los jubilados están disponibles desde el pasado sábado 1 de agosto, el gobierno dosificó en 4 días el pago presencial, para evitar aglomeraciones en la entidad bancaria. SIn embargo, la Vocal por los PAsivos ante la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, llamó a la reflexión pidiendole a los jubilados que trataen de no concurrir a cobrar y que busquen otros caminos para poder percibir sus haberes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Carabajal explicó: “Yo fui al banco, donde los jubilados cobran y la carpa no estaba, no se armó, me parece bien porque hay que evitar la aglomeración y que los Jubilados se reúnan. En cuanto al banco y la modalidad de dividirlo calma un poco el amontonamiento, no son tantos los jubilados y se trabajó para evitar que vayan todos de manera directa y puedan mandar a alguien”.

Por otro lado, Carabajal fue consultada por los 600 Jubilados aproximadamente que hay en Río Gallegos y si disponen de tarjetas de débito, frente a esto dijo que "algunos tienen, pero varios no la saben usar y hay algunos que vienen por diferentes motivos. Es una cuestión generacional, hoy hablamos de los Jubilados que siempre cobraron a través de una ventanilla, que se hagan la idea de una tarjeta de débito es complicada, todos la tienen pero no todos la usan”.

La Vocal de la CPS también se refirió a las rutinas de los jubilados y la manera que mantenían de comunicarse al ir al banco, sin embargo por la situación de contagios y de que los jubilados son personas de riesgo, Viviana Carabajal concluyó: “El virus nos cambió un montón de cosas, la división en días del banco esta muy bueno para que se controle todo. Muchos Jubilados por ahí aprendieron a evitar ir a buscar el recibo y demás cosas, es todo un cambio y hablamos de una franja no muy grande pero que tienen que entender que las condiciones no son las mismas hoy”.