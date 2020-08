Confuso episodio involucró a abogados: "Que se manejen así es vergonzoso y deberían tener una mayor responsabilidad”

A partir de posteos en redes sociales, al aparecer los nuevos casos positivos de la ciudad de El Calafate, se los asocio con los defensores de la familia del ex secretario presidencial asesinado el mes pasado. El propio Ministro de Salud,, Dr. Juan Carlos Nadalich, vinculó los nuevos casos de coronavirus en la villa turística con los abogados Sandro Levin y Gabriel Giordano que representan la querella, lo cual molestó a los letrados que además cuestionaron que por la errónea información, "se decidió el cierre del Juzgado de El Calafate como medida preventiva", con lo cual no se ha podido continuar con presentaciones en el marco de la investigación del caso.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Sandro Levin se mostró sorprendido por la situación y señaló "esto surge a partir de que supuestamente el Dr. Giordano habría estado en contacto con alguien positivo de la localidad de Río Gallegos. Desde el SAMIC le comunican que esta persona era positiva, cuando le hacen el hisopado al Dr. Giordano le da negativo. Lo único cierto es que nosotros no fuimos responsables de esto, es una vergüenza que Nadalich salga a confirmar un caso positivo cuando ni siquiera le habían dado el resultado del hisopado”.

"Me llamaron para preguntarme dónde estaba haciendo la cuarentena en Calafate. Todo mal informado, mal controlado y en caso de haber dado positivo me llamaron 14 días tarde. Todo desordenado, nosotros estamos bien y no estamos contagiados. Quiero aclarar que no es un pecado estar contagiado, pero que se manejen así es vergonzoso y deberían tener una mayor responsabilidad” sentenció.

Finalizando, Levin fue consultado sobre si el Juzgado donde tramita la causa en Calafate fue cerrado. “Ante esto que circuló, el Juzgado cerró pensando que el virus circulaba, sin embargo esto no es así y ahora tienen que reabrir. Lo importante es que los resultados fueron negativos”.