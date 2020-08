Río Gallegos: el deshielo provocó la inundación de barrios perféricos

A partir del deshielo por las frias temperaturas en la ciudad de Río Gallegos, el barrio San Benito fue uno de los principales damnificados con cantidades enormes de agua que invadiò a varios vecinos. Esta agua producto del deshielo, fue retenida a partir de retenes de tierra y zanjeos, con colaboración del Municipio, el ejercito, empresas privadas y vecinos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Romero, presidente de la Junta Vecinal del barrio San Benito explicó que el problema del água continúa invadiendo partes de la ciudad, ante esto afirmó: “La cantidad de agua supera el metro y medio en la parte de las vías. Era necesario armar los retenes de tierra para retener y evitar que llegue a los vecinos y les inunde la casa”.

Por otro lado, Juan fue consultado por si dicha inundación fue a causa del deshielo, ante esto afirmó que fue producto del deshielo y agregó que “Hubo gente que dijo que era por el acueducto, pero no. Es todo del deshielo, el agua viene bajando y cae derecho en la ciudad, esto viene en cantidades importantes en etapas de distintas escarchas, nunca pensamos que iba a llegar a la dimensión de agua que hay hoy en el Barrio”.

Finalizando, Juan Romero, el presidente de la Junta Vecinal del Barrio San Benito, se refirió a la búsqueda de posibles soluciones y evitar situaciones similares de inundación por deshielo, ante esto afirmó: “La única forma es darle curso al agua, para el lado de la antena de la planta L12. Si esto ocurre de nuevo complica a otros barrios, hay vecinos que tienen nuevas casas en el barrio Santa Cruz por ejemplo y nunca les informaron de que esto podía llegar a pasar. Esto también pasa porque no se respeta el deshielo”.

Por último, Juan agradeció la colaboración de los vecinos de otros barrios que no son del San Benito, ante esto concluyo: “No me alcanza para agradecer a toda la gente, la Municipalidad, Incendio Forestal, el ejercito y muchos vecinos. Me da vergüenza olvidarme de todos, la gente de la Muni no tiene las herramientas necesarias pero estaban ahí poniendo el pecho y ayudando, con ellos particularmente me saco el sombrero”.