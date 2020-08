Videoconferencia para conocer la situación de los “Hospitales en Santa Cruz hoy”

La CTA de Santa Cruz planteó una reunión virtual para el debate por la situación de la salud que afrontan los profesionales de la Provincia, sobre todo por la situación vivida en la localidad de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, secretario administrativo de la CTA Santa Cruz, comentó que se planteó como una oportunidad para escuchar y debatir la realidad de “los trabajadores en los diferentes Hospitales y la situación que pasa cada uno. Seguimos pidiendo que se realicen los testeos necesarios y los controles para el personal de salud y de manera permanente, estando todo el tiempo conviviendo con el virus. Por otro lado también mejorar infraestructuras, capacitaciones y demás cuestiones ante la crecida de pacientes”.

Por otro lado, Jerez habló sobre lo que se mejoró en estas reuniones y los pedidos a las autoridades de salud, afirmó: “Creo que hay cosas que no se tienen que seguir discutiendo, desde el Ministerio de Salud han obrado de mala manera desde el arranque de todo esto y no se le ha prestado atención a los trabajadores. Me parece que todavía están en deuda las autoridades con nosotros”.

Finalizando, Hugo Jerez, secretario administrativo de la CTA Santa Cruz, consideró que hay factores que condicionan el trabajo de la salud en Río Gallegos y otras localidades y aseveró: “Podemos entrar en una discusión muy larga, en cuanto a falta de especialistas y coberturas médicas totales. Sigo sosteniendo que los funcionarios están en deuda”, finalizó.