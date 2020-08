Uno de "los murciélagos" se entrena en la nieve y sueña con la medalla olímpica de oro en Tokio 2021

David Peralta actualmente es Concejal de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Pero antes de eso y desde hace años, es jugador de fútbol e integra el equipo argentino de fútbol para no videntes, más conocido como "Los Murciélagos". Tras la viralización en redes sociales de la foto de David, el destacado jugados santacruceño contó como se entrena para lo que serán los Juegos Paraolímpicos de Tokyo 2021.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, David Peralta, contó lo que son sus entrenamientos respecto a los próximos juegos olímpicos a realizar en 2021 y dijo: “Esto también nos da el plus de adaptabilidad del clima acá en el sur, entrenamos con esa movilidad y nos mantuvimos entrenando por zoom. Los técnicos nos miran, dan ejercicio y corrigen vía web”.

Por otro lado, ante la consulta sobre el trabajo solitario y los entrenamientos, David explicó que entrena sólo hace mucho tiempo y dijo que “Siempre viví acá en Piedra Buena y entrene solo, desde 2013 que estoy en la selección y ya me acostumbre a entrenar solo. No nos va a costar tanto en volver a ponernos óptimos para los partidos, porque casi todos entrenan por separado o con espacios específicos. Yo acá me mantengo entrenando, en casa con diferentes elementos y con un preparador de acá de la localidad. Los primeros días hacíamos desafíos, jugábamos con la imaginación y nos tomamos todo esto con elasticidad y nunca paramos”.

Finalizando, David aseguró que la realización de los Juegos Paraolímpicos se llevará a cabo en 2021, el 29 de agosto del año entrante será el primer partido de fútbol en los Juegos, ante esto afirmó: “Esto está confirmado, pero no sé cómo va a seguir. Esperamos que no cambie y que se mantenga de esta manera. Nosotros acá en Piedra Buena con respecto a la pandemia estamos bien y tranquilos, tenemos que seguir cuidándonos”.

Por último, David aseguro que lo único que falta ganar es la medalla de Oro en Juegos olímpicos, conforme a este deseo, el futbolista concluyó: “Es lo único que nos falta, ya salimos campeones del mundo y de América. Tenemos medalla de Bronce y Plata en Juegos Olímpicos, falta solo la de oro y esperamos que el año que viene se nos dé”.