UARG-UNPA: "La adaptación virtual de todas las carreras fue un desafío"

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral UNPA) extendió hasta este viernes 14 de agosto el segundo llamado a inscripción para ingresantes, que permite a jóvenes y adultos de toda la provincia, con estudios de Nivel Medio completos, incorporarse a partir del segundo cuatrimestre a la Universidad, en cualquiera de las 40 carreras que ofrecen las cuatro unidades académicas y los Cibereducativos de la Red UNPA.

La universidad ofrece 21 carreras a través de la Unidad Académica Río Gallegos; 17 en la Unidad Académica Caleta Olivia; 14 en la Unidad Académica Río Turbio y 10 por medio de la Unidad Académica San Julián. Además de las sedes académicas, la UNPA cuenta con una Red de Cibereducativos distribuidos en todas las localidades, que permiten cursar estudios con la asistencia técnica y pedagógica del Programa de Educación a Distancia.

Cabe aclarar que a raíz de la pandemia todas las asignaturas se están desarrollando de manera virtual – a través de la plataforma Unpabimodal- y está previsto que cuando la situación lo permita las carreras presenciales y semi- presenciales vuelvan a sus esquemas de cursadas habituales en función del plan de retorno que establezca cada unidad académica.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el arquitecto Guillermo Melgarejo, Decano de la Unidad Académica de Río Gallegos de la UNPA, comentó lo que son la actividad en canales de comunicación y promover esta prolongación del periodo de inscripción y sostuvo: “Posibilitamos que diferentes personas se comuniquen con la Facultad, promoviéndolo a través de diferentes medios. Tendríamos que analizar más adelante si la situación de la pandemia y la condición de clases virtuales, afectará o no las inscripciones a diferentes modalidades”.

Ante la consulta sobre los programas de clases y sobre cómo enfrentan la “nueva normalidad”, el Decano aseguró que “es difícil adaptar 21 carreras que se ofrecen en la Universidad, al programa virtual. Gracias a un esfuerzo de los docentes y de los alumnos, pudimos sortear alternativas para que los alumnos avancen con sus estudios y no pierdan el año. Lo que intentamos era instrumentar los exámenes finales de manera presencial, pero no tuvimos la autorización del Ministerio de Salud, a raíz de que el protocolo que intentábamos implementar no cumplía con la totalidad de las condiciones. Sí se aprobaron en este caso, los exámenes de manera virtual”.

Por último, Melgarejo destacó que la Universidad disponía de herramientas digitales y experiencias en acompañamiento de emisión de clases de forma virtual. Ante la consulta sobre la adaptación de todas las carreras a la virtualidad concluyó: “Hemos logrado que todas esas carreras estén funcionando, con algunas complicaciones pero necesitamos romper con esa brecha digital. Hay un porcentaje de población estudiantil que no tiene la posibilidad de acceder a esta modalidad, en este sentido tenemos otro desafío como institución”.

En el caso de admisión de ingresantes, y a raíz de la situación sanitaria que atraviesa Santa Cruz por la pandemia de Coronavirus, la UNPA dispuso un sencillo sistema de pre- inscripción on line a través del link http://preinscripcion.sistemas.unpa.edu.ar/preinscripcion/ , con pasos muy sencillos y mínimos requisitos: dorso y frente del DNI, título de nivel medio o constancia que acredite su culminación y foto tipo carnet (Documentación escaneada o digitalizada).