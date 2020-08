Proponen la creación del Registro Provincial de pacientes recuperados COVID-19

El encuentro se hizo en forma mixta, presencial y virtual. Finalmente la Legislatura repudió el accionar de efectivos policiales perpetrando abuso de autoridad y homofobia a un joven de Río Gallegos y repudiaron los dichos del ex boxeador Jorge "Locomotora" Castro hacia la diputada Liliana Toro.

24 horas después de aparecido un nuevo caso de coronavirus en Río Gallegos con un trabajador de las represas, no se sabe si el trabajador se contagió en la ciudad o si regresó del campamento con el virus. El Ministerio de Salud no brindó ningún detalle en su informe vespertino, y no hay mayor información oficial.