CCIARG Insiste en la reapertura de todos los comercios.

En el día de mañana se realizará una caravana en la ciudad, por el reclamo para la reapertura de comercios no esenciales por el golpe económico que sufre el sector, ante la cantidad de contagios en Río Gallegos. Los reclamos involucran delivery y ampliación de horarios para las aperturas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ricardo, Vicepresidente de la cámara de comercio de Industria y afines de la localidad de Río Gallegos, explicó lo que será la caravana del dia de mañana y afirmó: “No tiene nada que ver con la cámara esto, pero bueno entendemos el reclamo del trabajador. Lo que nosotros si pedimos es la habilitación para la apertura de todos los comercios, con los protocolos y cuidados necesarios. Lo que paso en los últimos 15 días golpea y deja mal parado al sector económico de todos los comercios”.

Por otro lado, Ricardo se refirió a los locales de noche y gastronómicos, ante esto sostuvo que la actividad está terminada y dijo que “Hace 5 meses cerré uno, iba a abrir otro y no pude, la actividad de la noche en este año está totalmente acabado. De 15 días de aislamiento, trabajamos solo 1 y no se puede estar así realmente”.

Finalizando, Ricardo Victoria fue consultado por la extensión de 15 días más de aislamiento en relación a la situación de brotes que hay en la ciudad y cómo afectaría esto a los comerciantes, Ricardo sentenció: “Creo que si seguimos a puertas cerradas 15 días más, muchos van a colapsar económicamente y no se va a poder seguir. No tenemos ayuda del estado para nada, pagamos el aguinaldo también, el sector no da más es la realidad”.

Por último, Ricardo se manifestó en favor de la necesidad de la gente de trabajar y priorizar que no sea tan fuerte el golpe del sector, Victoria concluyó: “Es lo que necesitamos para recuperarnos económicamente, el comerciante necesita un empujón por parte del estado, son paliativos que necesitamos el delivery y la reapertura de otros rubros, mas allá de lo que se charló con la Ministra de producción”.