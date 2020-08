Comienzan los playoffs de la NBA en la burbuja de Orlando

En poco tiempo, la NBA volvió a transformarse en un ejemplo. Por su formato y cuidado, la burbuja que la liga creó en Orlando para el reinicio de la competición fue una prueba más de la capacidad organizativa que tiene el equipo que lidera el Comisionado Adam Silver. Y hay dos datos clave que lo confirman: desde el pasado 30 de junio no se registraron casos positivos de coronavirus, por lo que el plan es seguro. Además, el sistema creado fue el espejo que tomaron otras grandes competiciones, como por ejemplo la Champions League en Lisboa.

Después de que cada uno de los 22 equipos protagonistas en el ESPN Wide World of Sports Complex jugaran sus ocho partidos definitivos para conformar el esquema de playoffs, que se terminó de decidir con el play-in que Portland le ganó a Memphis para ser el octavo clasificado de la Conferencia Oeste, ya están las 16 franquicias que buscarán llegar a las finales de la NBA.

Por el Este, y con el mejor récord de la liga (56-17), los que terminaron en el puesto número 1 fueron los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. El conjunto que lidera el último Jugador Más Valioso de la NBA no mostró su mejor cara en la burbuja, pero igual parte como gran candidato en la conferencia. Se enfrentará en la primera ronda a los Orlando Magic. Por su parte, los vigentes campeones Toronto Raptors acabaron en la segunda posición y jugarán frente a los Brooklyn Nets. Las otras dos series de primera vuelta las protagonizarán Boston Celtics (3) vs. Philadelphia 76ers (6) y los Indiana Pacers (4) vs. Miami Heat (5).

En la Conferencia del Oeste, los que terminaron en la cima fueron Los Ángeles Lakers de LeBron James. Gracias a una marca de 52 victorias y 19 derrotas, la segunda franquicia con más campeonatos en la historia de la NBA intentará recuperar el trono perdido de la mano del número 23 y su fiel ladero, Anthony Davis. En la ronda inicial de los playoffs, el conjunto del Rey jugará ante uno de los equipos más peligrosos de la liga y, tal vez, ante el jugador del momento: los Portland Trail Blazers de Damian Lillard serán un duro escollo en el camino al título. La otra franquicia de Los Ángeles, los Clippers, terminaron en la segunda colocación y tendrán como rival a los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Denver Nuggets (3) vs. Utah Jazz (6) y el tremendo cruce entre Oklahoma City Thunder (4) vs. Houston Rockets (5) de James Harden completarán las series.

En el primer turno de la jornada, los Nuggets de Denver juegan ante Utah Jazz; Brooklyn Nets (foto portada) se mide con Toronto, último campeón; Philadelphia juega ante Boston; y el cierre estará a cargo de Dallas ante Los Ángeles Clippers.

Este martes se disputarán los cuatro duelos restantes, donde estarán los dos mejores equipos de la liga, los Lakers, líderes del Oeste, y Milwaukee, líderes del Este. Ambos jugando ante los peores clasificados de cada Conferencia.

Los partidos de primera ronda

Conferencia del Este

1-Milwaukee Bucks vs. 8-Orlando Magic

Partido 1: Martes 18 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 2: Jueves 20 de agosto - Hora: 17 (México) - 19 (Argentina)

Partido 3: Sábado 22 de agosto - Hora: 12 (México) - 14 (Argentina)

Partido 4: Lunes 24 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

2-Toronto Raptors vs. 7-Brooklyn Nets

Partido 1: Lunes 17 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

Partido 2: Miércoles 19 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 3: Viernes 21 de agosto - Hora: 12.30 (México) - 14.30 (Argentina)

Partido 4: Domingo 23 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

3-Boston Celtics vs. 6-Philadelphia 76ers

Partido 1: Lunes 17 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 2: Miércoles 19 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 3: Viernes 21 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

Partido 4: Domingo 23 de agosto - Hora: 12 (México) - 14 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

4-Indiana Pacers vs. 5-Miami Heat

Partido 1: Martes 18 de agosto - Hora: 15 (México) - 17 (Argentina)

Partido 2: Jueves 20 de agosto - Hora: 12 (México) - 14 (Argentina)

Partido 3: Sábado 22 de agosto - Hora: 14.30 (México) - 16.30 (Argentina)

Partido 4: Lunes 24 de agosto - Hora: 17.30 (México) - 19.30 (Argentina)

* Partidos 5, 6 y 7 sin son necesarios

