ADOSAC manifiesta la necesidad de un debate que incluya a la comunidad educativa para decidir el regreso presencial a clases

EL REGRESO PRESENCIAL A CLASES DEBE SER EL RESULTADO DE UN DEBATE QUE INCLUYA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, JAMÁS UNA IMPOSICIÓN.



La realidad que atraviesa hoy nuestra provincia en materia sanitaria es crítica, lamentablemente el tiempo que transitamos sin casos positivos no se supo aprovechar para generar las condiciones concretas que nos pusieran como población en un lugar de resguardo ante un posible escenario como el que se presenta en la actualidad.



Cuando la suerte dejó de acompañarnos, la negligencia por parte de las autoridades locales y provinciales nos trajeron hasta un punto donde el riesgo para nuestra salud es constante y si bien las estadísticas oficiales diferencian a las localidades según cantidad de casos positivos, intentando reflejar panoramas distintos entre ellas, lo real es que la falta de condiciones de seguridad sanitaria no solo nos iguala, sino que también nos condena a estar parados en un lugar de total indefensión, ya que si nuestras escuelas sin pandemia no eran aptas para albergar a las comunidades educativas, hoy con una ola incontrolada de casos lo son mucho menos."

En ese contexto, durante el transcurso de la semana comenzó a circular por las instituciones escolares de la provincia una “Declaración Jurada de Salud” que “obliga” a los docentes a divulgar su cuadro de salud abiertamente, violentando el propio derecho a la intimidad y el resguardo de algo tan sensible como complejo en sí mismo. Este hecho no solo es objetable desde la arista legal, no existiendo ninguna normativa que lo avale, sino por su carácter arbitrario, de imposición y castigo. Esta Declaración Jurada promete severas sanciones disciplinarias para quienes falseen u omitan datos sobre su salud, siendo esto en algunos casos imposible de detallar. No deja de sorprender la forma autoritaria desde la cual se gestiona y comunica, es el comportamiento sistemático y artero de quienes tienen responsabilidades absolutas en materia educativa en esta provincia, siempre a base del disciplinamiento, amedrentamiento y fuera de todo consenso, poniendo una y otra vez en relieve que el docente será castigado.

El señalado requerimiento incluso es contrario al Protocolo Marco y lineamientos para el regreso a clases presenciales al que adhirió el propio CPE en su Resolución 0896/20 de fecha 02 de julio. Toda causa de inasistencia al lugar de trabajo será informada únicamente a reconocimientos Médicos, quienes están facultados para determinar la causal. Es un dato de la realidad, el desconocimiento que tienen muchas personas sobre su real estado de salud por lo que no existiría intención maliciosa el omitirlo, sumado a la falta de especialistas en una provincia en donde el acceso a la salud conforma un déficit histórico y materia pendiente de todos los gobiernos que pasaron y seguramente pasarán, ampliamente denunciados desde este sindicato.

En los lineamientos generales para la reapertura de las actividades presenciales dice claramente (en sus puntos 1.2 y 1.3) que cada jurisdicción debe generar un plan conjunto con la comunidad educativa y basados en la fecha de emisión de la Resolución en cuestión, vemos, sin lugar a dudas que el consenso no forma parte de la estrategia en Santa Cruz.

A.DO.SA.C. reitera su posición de no avalar el retorno a clases presenciales si no están dadas todas y cada una de las garantías que aseguren la protección de la salud y la vida para que nuestros alumnos/as, compañeros/as y demás trabajadores/as de la educación puedan reencontrarse en el ámbito de las Escuelas. Repudiamos enérgicamente la pretensión soslayada de querer descargar en la figura del docente una responsabilidad sanitaria que es exclusivamente potestad del Estado Provincial santacruceño.

Comisión Directiva Provincial - ADOSAC