UCR: “Con estar encerrados creemos que no alcanza”

La UCR en la provincia de Santa Cruz, emitió un comunicado respecto a la última resolución por la extensión de la etapa de aislamiento durante 15 días más, la misma manifestó su acompañamiento a la decisión tomada.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Alberto Lozano, vicepresidente de la UCR de Santa Cruz explicó la emisión del comunicado y su apoyo a las decisiones tomadas por el Gobierno y sostuvo: “Creemos que es una situación compleja, si bien acompañamos la decisión de las autoridades, la gente salió a la calle a expresarse y están desorientados y con mucha incertidumbre. No hay una solución a la pandemia y esto afecta cuestiones sociales, económicas y de salud pública, nadie pensaba encontrarnos en un contexto así y tenemos que aprender a convivir en estas condiciones”.

Ante la consulta sobre la cifra de contagiados y el crecimiento de la misma en la localidad de Río Gallegos, Lozano afirmó: “En agosto termina una etapa mas de restricción, que pasa después del 30 van a querer agregar 15 dias mas seguro. Es algo que no concuerda con el aislamiento y el encierro de la gente, la cifra no desciende y en el orden nacional ocurre lo mismo, tanta cantidad de fallecidos en el AMBA uno no sabe si es de ese día o si es de días posteriores u otros. No podemos esperar la vacuna tampoco, la gente tiene que poder salir y trabajar, la enfermedad y el contagio sigue sucediendo”.

Finalizando, Lozano concluyó: “Todos estamos preocupados, no como referentes sino como ciudadanos. Tengo a mi mama con 85 años y mi familia que viene a dejarnos la comida, hay personas que necesitan un cuidado y trato especial y la verdad que en esta situación se hace muy difícil”.