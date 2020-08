Reyes solicita el apoyo de nación para reforzar el sistema de salud provincial

“Tal como hicimos al inicio de la pandemia, volvemos a ponernos a disposición del gobierno provincial para interceder ante el ministerio de Salud de la Nación de forma tal que puedan enviar recurso humano a Santa Cruz para atender la crisis sanitaria que está atravesando nuestra provincia” manifestó Reyes.



La legisladora mencionó que, en esta oportunidad, además de enviarle una nota a la gobernadora de Santa Cruz transmitiendo lo que le transmitieron los enfermeros del Hospital Regional Río Gallegos sobre las sobreexigencias y las malas condiciones laborales, hizo lo propio con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.



“Le pedimos al ministro de Salud que ponga la mirada en Santa Cruz e implemente las medidas adecuadas para enfrentar la crisis sanitaria. Nuestro recurso humano no da abasto y por más que recién en las últimas horas el gobierno provincial está ampliando la sala de terapia intensiva y haya adquirido nuevos respiradores, no contamos con el personal para atender este nuevo espacio. Los trabajadores están sobrecargados y no pueden continuar trabajando 16 horas o más de corrido” señaló Reyes.



“A cinco meses de ASPO (en distintas fases) consideramos que fue tiempo suficiente para robustecer el sistema de salud. La oposición apoya las políticas públicas activas y de cara a la ciudadanía, y estamos a disposición para coordinar y articular medidas en beneficio de la población santacruceña. No son tiempos de enfrentamientos sino de trabajar todos por lograr los mismos objetivos. Es lo que están esperando nuestros vecinos”, concluyó Reyes.