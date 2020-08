La Municipalidad inciará acciones legales contra el programa "Mejor de Noche" de Leo Montero

Anoche en el ciclo "Mejor de Noche" que conduce Leo Montero por la pantalla de Canal 9, el programa televisivo responsabilizó a funcionarios de la Municipalidad de haber "envenenado perros", un hecho que ocurrió hace unos 15 días atrás en pleno corazón del barrio Belgrano de la capital provincial.

En el segmento "Pocas Pulgas" dentro del citado programa, Montero dispone de una sección en la que hace referencia a perros rescatados de la calle y hogares de contención animal, promocionando la tenencia responsable y la adopción de mascotas. Anoche en el citado segmento, en el que hace públicas las denuncias de violencia y maltrato hacia los animales, que le llegan a la producción desde todo el país, se refirió a la situación ocurrida en Río Gallegos.

En el mismo tenor, sostuvo que "había rumores" que desde la Municipalidad de Río Gallegos "como suele ocurrir en muchos municipios" había personal relacionado a ese envenenamiento de perros callejeros "para deshacerse de ellos", mientras en el graf televisivo de la pantalla podía leerse "EN VEZ DE CASTRAR Y EDUCAR, SE ENVENENAN".

Además de mostrar las imágenes de perros y aves muertas, el conductor mostró las fotos de Alejandro Cheuqueman, Director de Sanidad Animal del Municipio, y la foto del propio Intendente Pablo Grasso, a quien al final de su alocución le pidió en tono personal "le pedimos a Pablo que dejen de hacerlo y tomen cartas en el asunto".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Jorge Cabezas, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad confirmó que la comuna enviará carta documento al conductor y su producción, al haber emitido información "falsa y errónea" y "sin chequear".

"Es muy doloroso que los medios de información capitalinos informen de esta forma cuando lo que ocurrió no fue así. Me parece que la responsabilidad que tiene como periodista, es que le corresponde chequear sus fuentes. Vamos a pedir a través de la carta de documento, que presente la información que tiene para decir esta barbaridad. Si no tiene esta fuente que él dice, vamos a exigir la disculpa pública” señaló el letrado.





AUDIENCIA CON MARINKOVIC POR MAXIA Y CENTRO DE MONITOREO



Cabezas explicó que el expediente rebotó en muchos juzgados por la pandemia pero tras haberse sentado con los abogados de la empresa y los defensores municipales en una primera audiencia se resolverá el conflicto para una pronta circulación del transporte urbano en la capital provincial. La causa la lleva adelante el Dr. Marinkovic.

“Estamos avanzando, el juez está interviniendo y nos sentamos con los abogados de la empresa. Presentamos la documentación de MAXIA y quedamos a la espera de una nueva audiencia para el próximo día lunes e intentar que las partes arrimen posiciones y en algún momento tenemos que salir del enfrentamiento. Si no hubiese sido por la pandemia, esto no hubiera superado los 10 días, para bien o para mal, sea para la Municipalidad o para la empresa”.