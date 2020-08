Caleta Olivia: ampliarán denuncia contra intendente Cotillo por violación del aislamiento

El Dr. Amadeo Figueroa es abogado en Caleta Olivia y presentó una denuncia contra el intendente de la localidad, Fernando Cotillo a raíz de una foto donde se lo ve al jefe comunal en el cumpleaños de un club deportivo, con más de 15 personas, sin distanciamiento social y sin barbijo. La foto se viralizó en medios de la ciudad, mostrando a Cotillo sin barbijo y soplando las velitas de una torta.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Amadeo Figueroa dijo: “El hecho ocurrió el jueves 20 de la semana anterior. Yo hice la presentación el lunes, la hice a raíz de estar en contra de todo porque es una situación cultural, si el que nos fija las reglas son los que las rompen la sociedad piensa que está todo bien. Aca hay una sensación de que no pasa nada y la gente no cumple con esto realmente”.

Por otro lado, el Dr. Figueroa agregó: “Decidí presentar la denuncia por violación al decreto nacional y que estipula la aplicación del artículo 205 sobre salud pública, aquella persona que facilitare o tuviera acciones que promuevan la propagación debería ser denunciada. En virtud de esto, estaban prohibidas las reuniones de más de 10 personas y la imposición de elementos como el barbijo, que el Intendente se lo quita”.

Finalizando, Figueroa aseguró: “No pueden tener responsabilidades públicas como es el caso del intendente y comportarse de esta manera. Creo que de la justicia no voy a tener respuesta hasta que me constituyan un parte querellante, hasta ahí soy un denunciante. No se si la justicia llevará esto adelante, la semana que viene haré una ampliación de la denuncia”.