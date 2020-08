Peluquerías: expectativas para la próxima semana tras reunión con funcionarios provinciales

Hoy por la mañana, peluqueros tuvieron una reunión con agentes y autoridades del Gobierno Provincial para poder tener información si van a poder abrir sus puertas prontamente, a raíz de que peluquerías, centros de estética y gimnasios se encontraban exceptuados en la apertura de los comercios que comenzó el día lunes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gabriela Turrá, peluquera de Río Gallegos, destacó la realización de la reunión y el debate con autoridades y dijo: “La ministra nos aseguró que conversará con los ministros buscando una expectativa positiva para la semana entrante. Nuestro protocolo está avalado, no solo en el ámbito provincial sino desarrollado en la fase de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), en nuestro caso cumplimos con todos los requerimientos y cumplimos con las precauciones necesarias”.

En relación a los protocolos que se realizan en las peluquerías, Turrá afirmó: “Nosotros lo planteamos en la reunión con la ministra, siempre nos controlaron bien y el tiempo que estuvimos abiertos nos manejamos de manera estricta con los protocolos. No tenemos ni un contagiado en peluquerías o estéticas”.

Finalizando, Turrá sentenció: “Creo que en mi opinión, a esta altura sabemos que es algo que no se va a solucionar rápidamente. Me parece que hay que trabajar más sobre la educación para el cumplimiento de normas y de los protocolos. Los locales no son focos de contagio, sino las reuniones sociales o familiares que no tienen ningún tipo de control y deberíamos tener medidas de seguridad más fuertes.