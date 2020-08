Piden garantizar el funcionamiento de la justicia en Santa Cruz

La diputada provincial Nadia Ricci presentó en la Legislatura provincial un proyecto para plantear la urgente necesidad de solicitar que se resuelva el funcionamiento del Poder Judicial en el territorio santacruceño.



“El Poder Judicial debe implementar todos los protocolos y sistemas que crea más convenientes pero debe comenzar a funcionar de inmediato. Ya no se trata solo de que llevamos meses con la paralización de uno de los poderes del estado, sino que se trata de garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos”, sentenció la Legisladora. Lamentablemente una vez más este tema fue desestimado por el oficialismo y no formó parte del debate durante la sesión.



Ricci por su parte aseguró que “así como el Poder Ejecutivo y el Legislativo se las ingenian para poder funcionar respetando las normativas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y adecuando su trabajo a los protocolos vigentes, el Poder Judicial debe seguir funcionando y cumpliendo con su responsabilidad constitucional”.



En el Proyecto firmado también por los Diputados Roquel y Pérez Gallart, la diputada pide expresamente al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz que resuelva y garantice en forma urgente el funcionamiento del Poder Judicial en todo el ámbito de la Provincia: “Entendemos que el sistema judicial no es ajeno a la crisis sanitaria pero paralizar todos los procesos implica la supresión de uno de los poderes del estado, la anulación del estado de derecho y la división de poderes, además de la supresión de las garantías constitucionales”, dice el documento.