Hernán Drago dio positivo de coronavirus y explotaron las redes sociales

Era la crónica de un contagio anunciado. Después de que se confirmó que Guido Kaczka había dado positivo de coronavirus, se sospechó que su partenaire en “Bienvenidos a bordo”, Hernán Drago, podía correr la misma suerte, y fue así. Ayer fue él mismo quien dio la noticia y, para llevar tranquilidad a sus seguidores, dijo que es “asintomático” y que se “siente bien”.

Vale aclarar que Drago y Kaczka no interactúan durante el programa de entretenimientos que se emite por El Tres. Ante la crisis sanitaria la productora del envío estableció un riguroso protocolo sanitario que mantiene alejados a todos sus participantes, tanto a los invitados como a los taxistas que participan del concurso por un auto y una licencia para trabajar en Buenos Aires.

“Me dio positivo, pero estoy muy bien”, comentó Drago, al dar a conocer que contrajo la enfermedad, y añadió: “Solo estoy colapsado de tantos mensajes, porque me entran cien por minuto. Entiendo que son demostraciones de cariño, pero no doy abasto. Y prefiero no salir al aire en ningún programa, porque la verdad es que no tengo ganas y tengo que descansar”.

“Estoy aislado desde el viernes pasado en mi casa. Y tengo pautado un nuevo estudio para el viernes de la semana que viene, cuando se cumplirían los catorce días de mi última salida a la calle, así que hasta entonces voy a permanecer acá”, aseguró el modelo, quien no pudo confirmar si se contació en “Bienvenidos a bordo”, y aclaró: “No se sabe si me lo agarré ahí”,

Desde que se sumó al programa de Kaczka, Drago se convirtió en furor en las redes sociales, donde cada noche sus fans lo convierten en tendencia. Por eso, cuando se supo que había dado positivo de Covid-19, Twitter colapsó de mensajes de sus seguidores deseándole que se mejorara pronto y volviera al programa. También, claro está, hubo un tsunami de memes sobre la situación.