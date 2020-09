Municipio lanzó programa "Tu Barrio por Vos" para detectar contactos estrechos de covid19

Lo explicó la titular de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, Bárbara Biott. Destacó que los turnos son por orden de llegada y se entregan 50 números por día, según la terminación del DNI. Ya no rige la modalidad de turnos y recomiendan regularizar las licencias vencidas.

Fue el crudo relato del Dr. Freddy Sánchez Céspedes, profesional de la salud del nosocomio local. Sostuvo que "el Hospital está colapsado y hay que decirlo con todas las letras". Pidió a la comunidad que evite reunirse y aseguró "no queremos llegar a situaciones extremas porque ya la estructura hospitalaria no da para más". "Ya no sabemos cómo decirlo para que se entienda" aseguró.