"Con los haberes de septiembre habrá otros incrementos negociados en el Consejo del Salario"

Luego de conocerse una convocatoria en redes sociales por parte del personal policial descontento con los aumentos negociados en el marco del Consejo del Salario, desde la Asociación Civil Policial recordaron que además de las subas que el personal recibió con los haberes de agosto, con los salarios de septiembre habrán otros incrementos que fueron parte de lo conseguido en el marco de la última reunión del Consejo del Salario.

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Daniel Barrientos, presidente de la Asociación Civil Policial, destacó: “Lo analizamos como el descontento por parte de compañeros y no lo vamos a negar. Pasamos a cuarto intermedio para la tercera semana de septiembre recién, se sigue negociando y todavía falta cobrar a partir del mes próximo muchos ítems que tendrán incrementos".

"Toman como el aumento total negociado, lo que se cobró en agosto cosa que no es real, ya que faltan otros ítem que entrarán con los salarios de septiembre. Seguimos negociando" recordó Barrientos que precisó "ahora se pagó $80,50 el valor punto; 4 puntos de aumento en el riesgo y se cobró el 200% del valor título y queda todavía la suba del 40% de las asignaciones que por un error Economía va a volver a liquidar retroactivo a julio que es lo acordado. Y en septiembre se va a cobrar 1 punto en antiguedad y 1 punto en el valor riesgo. El punto de antigüedad es importante dentro del salario policial, porque mejora antigüedad y jerarqía e impacta sobre la escala salarial. Es decir lleva todo a un aumento del 20 al 22 % en un agente recién ingresado" sostuvo.

Por otro lado, ante la consulta respecto a la situación de la Policía Bonaerense aseguró que “estamos lejos de la situación que tienen ellos por suerte, ellos no tienen un cambio hace más de 4 años. Más allá del debate que tenemos en el Consejo Salarial y de no estar de acuerdo con las cifras, en Buenos Aires no tienen estos beneficios. Nosotros a partir de 2012 con un decreto expuesto por el Gobernador Peralta, pudimos llegar a la mesa de concejo del salario con autoridades provinciales, es algo realmente importante”.

Finalizando, Barrientos, presidente de la Asociación Civil Policial destacó que junto a sus integrantes se pudo darle forma a los planteos de la fuerza y sentencio: “Se trata de estar trabajando en conjunto, de asesorarnos y de apoyarnos entre todos. Volveremos a hacer los planteamientos en la nueva mesa del consejo de salario, la fecha aproximada es el 24 de septiembre o tal vez antes, están trabajando el Ministro de Seguridad y el de Economía para determinar la nueva fecha”.