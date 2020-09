Alberto a la policía bonaerense: "No vamos a aceptar que sigan con esta protesta"

El presidente Alberto Fernández aseguró que es "un hombre de diálogo" y escucha "todos los reclamos y necesidades", pero llamó a la "reflexión" de los policías bonaerenses que se manifestaron hoy porque "no vale todo, no está todo permitido" a la hora de demandar. "No vamos a aceptar que sigan con esta protesta", sentenció.



Fernández anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires y reclamó a los efectivos policiales que reclaman mejoras salariales que "depongan la actitud", al hablar esta noche desde la residencia de Olivos junto a funcionarios de su gobierno e intendentes del conurbano.

El jefe de Estado afirmó que confía en que los miembros de la fuerza policial bonaerense "acompañen" al Gobierno nacional "en este momento tan difícil" y adviertan "el esfuerzo que se está haciendo para mejorar los salarios y "construir un país más equilibrado".

"Puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda, lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de las demandas porque no tienen que ver con la vida democrática", dijo Fernández en un discurso televisado.

"Lo que nos preocupa es ver tantos policías parados en una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular por las calles, y de este modo dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos honestos que necesitan de los policías en las calles", agregó.

Aseguró que "la democracia es el único camino" y "la constitucionalidad la única forma de resolver los problemas", a la vez que señaló que "parte de las necesidades de los bonaerenses es tener garantizada la seguridad y para eso hay que tener una buena policía".

Presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la presencia de efectivos policiales en torno a la Residencia de Olivos "generó intranquilidad" en la sociedad, pero remarcó que la institucionalidad "nunca estuvo en peligro", al hablar esta noche desde la residencia de Olivos junto a funcionarios de su gobierno e intendentes del conurbano.

FUENTE: Ámbito.