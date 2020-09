El Municipio mejoró la oferta y la paritaria municipal pasó a cuarto intermedio para el martes 15

Tal lo previsto se retomó el cuarto intermedio de la paritaria municipal, donde se reunieron nuevamente los paritarios para avanzar sobre una oferta mejorada a la propuesta anterior de un 14% en dos tramos acumulativos.

El SOEM Río Gallegos planteó la situación de trabajadores municipales que sufrieron la baja en el pago de la escolaridad, pidieron que la misma se liquide por suplementaria argumentando que existen diversas razones por las que no pudieron presentar el certificado de escolaridad a los plazos establecidos y solicitaron al Ejecutivo que tengan en cuenta el contexto de la pandemia.

En lo estrictamente salarial, el Ejecutivo Municipal ofreció un aumento al básico diferenciando por categorías que serán analizados y compartidos a cada trabajador por las distintas vías, aunque desde la organización sindical sostuvieron el piso del 20% y el no congelamiento de los plus y horas extras y consideraron que, dicha propuesta, es una forma de achatamiento a la escala salarial. También sobre los adicionales plus y horas extras, el Secretario de Hacienda indicó que, para alcanzar la propuesta, se deben seguir abonando de acuerdo a la escala actual, hasta que los ingresos por coparticipación provincial, nacional y regalías, sean iguales o mayores que el costo salarial efectivo y por un periodo de dos meses consecutivos. La paritaria pasó a cuarto intermedio para el día martes 15 de septiembre a las 14 horas.

El Secretario de Hacienda, Diego Robles explicó que a pesar del poco margen de acción producto de la baja recaudación y la situación de pandemia que impide mayores ingresos para el Municipio, luego de varias reuniones con el Intendente Pablo Grasso se logró generar una nueva propuesta, superadora a la anterior del 14.5 en dos veces. Con este nuevo esquema, se modifican el básico y la zona, logrando que el aumento promedio bruto sea para todas las categorías superior a los 7 mil pesos.

El funcionario aclaró que la mejora salarial “porcentualmente no es igual para todas las categorías, porque trabajamos con un criterio solidario y tratando de el foco en aquellos que menos ganan y que más necesitan una recomposición”.

Robles remarcó que se trabajó mucho con el Intendente, buscando hacer el máximo esfuerzo posible para dar la mejor propuesta y que, además, se pueda garantizar su continuidad y solidez, porque “de nada sirve ofrecer algo que después nos lleve a tener que hacer desdoblamiento salarial o a no poder cumplir en tiempo en forma con el pago de haberes”.

Asimismo, el funcionario destacó que en el transcurso de este año los valores de las asignaciones familiares que perciben los trabajadores municipales ya experimentaron un aumento acumulativo del orden del 40 %, lo que también habría que tener en cuenta cuando se habla de movilidad salarial.

Luego, destacó la voluntad de diálogo y el marco de respeto que hay en cada reunión paritaria, afirmando que “somos una gestión de números transparentes, de puertas abiertas, por eso hemos salido a hablar con los trabajadores en los diferentes sectores para recibir también sus inquietudes y preocupaciones y decirles cara a cara cual es la situación real del Municipio”. Además, aseguró que una vez resuelta la cuestión salarial, la paritaria continuará con otras cuestiones que quedaron pendientes de gestiones anteriores y con situaciones particulares de algunos trabajadores, entre otros temas.