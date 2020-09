Dr. Acuña Kunz: “No tengo dudas que el 60% de la población de Río Gallegos está con el virus"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Juan Acuña Kunz, médico de Caleta Olivia explicó la situación epidemiológica de la localidad del norte de la provincia con los 8 casos activos, ante esto destacó: “El pedido lo hice a través de las redes, tengo una relación amigable con el COE porque es una relación de cooperación. Hay críticas que uno tiene que hacerlo puertas adentro para no presentar ningún tipo de alarma, pero la foto de ayer fue algo tremendo. La gente que estaba en la costa, que eran cientos de personas, estaban sin barbijo, tomando mate, sin guardar distanciamiento y demás”.

Ante la consulta respecto a si los chicos más jóvenes, adolescentes entre 11 y 17 años son principales portadores del virus o transmisores, Acuña Kunz aseguró que “sin duda es así, concuerdo totalmente con el colega que lo destacó - en referencia al Dr. Horacio Córdoba- esto es lo que representa la foto de ayer, todos jugando, juntos y sin barbijo. Si vamos a salir a la calle, salgamos con barbijo, con distancia e higienizándonos, no es cuestión de protegernos solamente nosotros sino proteger al que está en frente tuyo también. Es un tema complicado para Caleta, si las autoridades no ponen mano dura y no van con la Policía o dispersan a los jóvenes, esto va a seguir pasando”.

"Si agarran a los chicos de la costanera de Gallegos que andan sin barbijo, seguramente les da positivo y ahí van a darse cuenta realmente. Esto seguramente no se puede controlar por la circulación general de la gente” explicitó, al tiempo que ratificó que no tiene dudas que "el 60% de la población de Río Gallegos tiene el virus".

Por último, el Dr. Acuña Kunz se refirió a las posibles medidas a implementar de volver a una fase de aislamiento total, ante esto destacó que le parece una exageración y dijo: “Creo que en dos semanas, Gallegos va a achatar la curva, tomar una medida así es muy exagerado. Además en caso de tomar una fase restrictiva, a opinión personal, creo que la gente no va a responder porque ya están cansados. Debemos mantener los cuidados, gel, tapaboca y nariz y distanciamiento, únicamente deben mantener restrictivos los grupos de riesgo o con enfermedades comorbidas”.