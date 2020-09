San Julián: intentan consensuar para no perder el edificio de la ex comisaría de la Huelga del 21

El histórico edificio de la ex comisaría donde los soldados del Coronel Varela fusilaron a los huelguistas durante los acontecimientos de la "Patagonia Rebelde" en 1921 fue vendido a las autoridades del Colegio María Auxiliadora, quienes avanzarían con la construcción de un gimnasio que necesita dicha institución. Desde la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Santa Cruz se viene trabajando desde julio para tratar de evitar perder dicha estructura que encierra un gran valor histórico y cultural

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Carla García Almazán, quien se encuentra a cargo de la Dirección explicitó “es un edificio importantísimo, ocurrieron cosas muy importantes en lo que responde al tiempo de la Patagonia rebelde. Al edificio le sobran valores históricos para ser declarado como un patrimonio cultural y la gente está consensuando y juntando firmas para la no demolición de ese espacio en particular. Por más que no esté declarado, se sabe que tiene un espacio histórico particular y que les falta una mayor visibilización más allá de la declaratoria”.

Ante la consulta sobre si se puede ir en contra del interés de un particular, que busca demoler o vender este espacio y su valor histórico, García Almazán explicó: “La constitución argentina defiende la propiedad privada, hay un límite en este sentido. En el caso de San Julián es una localidad que nosotros desde la dirección de patrimonio cultural, hemos hecho un inventario de cada uno de las localidades siempre en forma participativa con concejales y funcionarios que nos aporten datos de cada localidad. También se trabajó con vecinos, guías turísticos, historiadores y cada localidad diseñó una ordenanza que tenga que ver con su patrimonio. San Julián tiene la particularidad de que la ordenanza está escrita como patrimonio cultural, pero nunca la implementaron ni la sancionaron. Sería interesante contar con esta herramienta realmente para garantizar una mejor defensa”.

“El propietario vendió su propiedad al instituto María Auxiliadora, que quiere construir un gimnasio ahí. Nosotros hace 3 meses que estamos en conversaciones con directora de cultura y turismo de San Julián, charlamos con el apoderado del colegio y trabajamos con todos ellos para lograr un diálogo consensuado. Quiero destacar también que no es verdad que las hermanas de María Auxiliadora quieran tirar abajo la casa, sino que si tienen la necesidad de armar un gimnasio, estamos en un punto en el que ambas partes tenemos que negociar para que ambas partes no pierdan todo. Tanto en lo turístico, como en el ámbito comercial” detalló la funcionaria provincial.

Por último, la encargada del área afirmó que habrá una buena perspectiva para preservar la fachada del sitio como un patrimonio histórico y que en el interior se pueda instruir un gimnasio.Concluyendo aclaró: “Esperamos que dejen un espacio en el recinto con lo que responde a las historias de las huelgas, con fotografías, banners o archivos y que las mismas hermanas puedan gerenciar esto. Ojala se puedan funcionar los intereses de ambas partes. Lo mismo ocurre con el Bar la Catalana, casa particular que presenta la misma historia en la localidad de Puerto San Julián”.