Seis positivos por coronavirus en Flamengo antes de enfrentar a Barcelona

Flamengo confirmó seis contagios de coronavirus sumado a un dirigente antes de lo que será el partido ante Barcelona SC en Ecuador por la CONMEBOL Libertadores. Además, Gabigol está en duda por la molestia muscular.

Flamengo no recibió buenas noticias este domingo, a causa de que confirmó en sus redes sociales seis contagios dentro de su plantel profesional sumado a un dirigente que también contrajo el virus. Todos los que tienen Covid-19 son asintomáticos y se encuentran aislados en sus habitaciones, tal informó el cuadro carioca.

El Mengao cayó ante Independiente del Valle por 5-0 la última semana y sigue en suelo ecuatoriano, debido a que ahora se tendrá que medir ante Barcelona, el otro de los ecuatorianos de su Grupo A. Este domingo, además de recibir los resultados de los test PCR con siete positivos en total, no pudo entrenarse porque su lugar para las prácticas se vio afectado por las cenizas del volcán Sangay.

Domenec Torrent no la tendrá para nada fácil para armar el equipo ante Barcelona, debido a que no sabe si podrá contar con Gabriel Barbosa por una molestia molecular y no tendrá a su disposición a los contagiados. El equipo de Rio de Janeiro no confirmó quiénes son los jugadores infectados.

Ya se realizaron nuevos testeos para descartar o confirmar los positivos, pero todo indica que al menos el último ganador de la CONMEBOL Libertadores no contará con seis de sus integrantes del plantel para la cuarta fecha del Grupo D.

El partido para Flamengo será este martes 22 de septiembre desde las 19.15 (horario ARG). Actualmente posee seis unidades, producto de dos triunfos (frente a Junior y Barcelona) y la derrota frente a Independiente del Valle.

El segundo compromiso ante Barcelona será vital para la continuidad del Grupo G, liderado por Independiente del Valle con nueve puntos, escoltado por Flamengo y finalizado con Junior y Barcelona, que tienen tres y cero puntos, respectivamente.

FUENTE: Espn.