Luis Brandoni: "Perdí a muchos amigos de la vida por la grieta"

Luis Brandoni confesó que, a causa de diferencias políticas por la famosa grieta, se distanció colegas y amigos. En ese sentido, relató un episodio particular: un amigo le dijo un insulto por teléfono que a él le pareció "una falta de respeto" y que ya no tuvo vuelta atrás.

El actor, de conocida militancia radical y habitualmente muy crítico del kirchnerismo, estuvo como invitado en el programa de América TV Fantino ayer por la tarde. Allí habló sobre su carrera en general y se refirió a cómo es la vida de los actores comprometidos políticamente en los tiempos de la grieta.

"Hasta que apareció esta grieta la vida era normal. Yo fui dirigente gremial con gente que pensaba de manera muy distinta a la mía y no estaba en primer plano esa diferencia"; arrancó diciendo el protagonista de Esperando la carroza.

"Primero éramos actores -agregó-. He trabajado con compañeros que pensaban distinto y siempre fue así, era una cosa normal. Pero hoy no lo es: lamentablemente, apareció este fanatismo que es atroz".

De todas formas, Brandoni aclaró que en los últimos tiempos trabajó con colegas con una mirada política opuesta a la de él, como es el caso de Dady Brieva, y que no había tenido el menor problema. Ni con Brieva ni con otros artistas cercanos al oficialismo.

Pero el tema de las diferencias políticas volvió a aparecer vinculado a una pregunta sobre su vida privada y sus amistades en el ámbito actoral. "He tenido muchos amigos. Muchos se fueron. Walter Santa Ana fue un gran amigo. Pero somos grandes y algunos ya no están".

Luego, el actor de Mi obra maestra agregó: "Otros amigos, lamentablemente, por este asunto de la grieta dejamos de ser amigos y no se puede creer, no hay manera de entenderlo".

"Perdí muchos amigos de la vida por esas diferencias. Eso es lo penoso. Yo no quiero decir que algún colega diga: 'Yo con Brandoni no trabajo porque no es peronista'. No, con el trabajo no se jode. Pero sí hubo diferencias grandes".

Entonces, Mauricio D'Alessandro planteó si, en los casos donde hay diferencias, no conviene tener una charla por teléfono con la persona, llamarla a la reflexión y retomar la amistad. Brandoni fue tajante: "Lo hice alguna vez hasta que me insultaron. Cuando te insultan y te faltan el respeto, ya no".

"Me dejaron un mensaje grabado de una gravedad, de una agresividad, una falta de respeto tan grande, que quedé pasmado y lo borré", continuó el actor. "Debí haberlo mantenido para que me creyeran, pero lo borré. Entonces, ya frente a eso, hay cosas que ya somos grandes, se te pueden escapar cuando somo pibes, pero no cuando sos un hombre mayor", finalizó.

