Peluquerías: “Agotamos las posibilidades, el silencio de las autoridades es lo que nos duele realmente”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gabriela Turrá, Peluquera de la localidad de Río Gallegos comentó su situación actual y la espera de apertura que no se presentó el 14 de Septiembre, ante esto destacó: “Nos prometieron abrir el 14 pero por la cantidad de casos no se nos habilitó. Nos duele el silencio realmente, mandamos notas y no recibimos ninguna respuesta y no nos dicen por que no podemos volver, a esta altura con todos los comercios abiertos ya deberíamos poder retornar la actividad”.

Ante la consulta respecto a la no apertura por la cantidad de casos y la falta de una respuesta por parte de las autoridades, Turrá destacó: “La curva de contagios no determina que no podamos salir a trabajar, si no controlan la circulación y establecen medidas estrictas, no vamos a poder volver. Dependemos realmente del comportamiento de la gente y esto no puede ser así, agotamos todas las posibilidades”.

Finalizando, Turrá destacó que haber recibido el apoyo y la apertura de puertas durante los reclamos pero que el Ministerio de salud no da una respuesta en el área comercial de los peluqueros, ante esto sentenció: “Que los negocios cerrados a esta altura, me parece que no debería pasar, creo que tiene que haber otra mentalidad aparte de la abrir o cerrar las puertas de locales. Nadie vino a ver cuando estábamos abiertos como trabajamos, la aplicación del protocolo, el control en peluquerías, deberíamos poder trabajar sin problemas, somos el único sector que tiene una firma rotunda del ex ministro de salud”.

Por último, la peluquera de Río Gallegos destacó que el Ministerio de la Producción continúa esperando la respuesta de Salud y concluyó: “Salud no nos aprueba la apertura y entramos en una traba interminable, hoy presentamos una nota nuevamente solicitando una audiencia para poder presentar el protocolo y que nos den el ok. Ellos habían quedado en revisarlo y fijar si había que hacer ajustes, esto pasó el 7 de Septiembre, no podemos esperar hasta el 11 de octubre”.