Marcharon con antorchas para respaldar a los jueces desplazados que investigaban a Cristina Kirchner

El Presidente dijo que hay "una lógica de la economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo" para que algunos acumulen, al presentar el Plan Nacional de Conectividad "Conectar".

Se suma a Air New Zealand y Emirates, que ya anunciaron que no continuarán con vuelos al país. Latam dejó de operar en el mercado doméstico y dejó cientos de empleados en la calle. La Argentina es una de las pocas naciones que todavía no reactivó las operaciones por la pandemia.