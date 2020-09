No habrá atención este sábado: 26 de Septiembre es el Día del Empleado de Comercio

Este sábado 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio por lo que no habrá atención al público y la mayoría de los comercios, incluyendo los supermercados, no abrirán sus puertas. Todos los años, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEMCo) realizaba su tradicional cena baile donde sorteaba un auto 0 Km entre sus afiliados. Este año, por la pandemia, dichas actividades quedaron suspendidas, aunque desde la comisión directiva se adelantó que habrá sorteos para agasajar a los trabajadores mercantiles.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Silva, secretario general del SEMCo señaló "trataremos de que todos cumplan esta normativa, los supermercados tampoco tienen que abrir. Lo logramos hace 9 o 10 años ya, el acuerdo quedó firmado e intentamos que no se intente confundir porque nosotros nos diferenciamos de entes nacionales por el origen diferente que nosotros tenemos como sindicato. No trasladaremos el día, principalmente por que los empleados de comercio no quieren, no seguimos una línea vertical nacional, tenemos una buena democracia y autonomía para resolver estos desacuerdos”.

Ante la consulta respecto a posibles festejos o sorpresas virtuales, Silva destaco que están en preparación de un festejo sorpresa que se dará a conocer el día de mañana y destacó: “Vamos a estar haciendo un lindo sorteo, que la gente se va a enterar el día de mañana. Este año no sortearemos un auto porque hay muchos comercios que no están pagando los aportes, no se si estamos en condiciones económicas de hacer un sorteo de tal magnitud. Intentaremos ir dándonos una mano económica entre todos, porque ha caído bastante la recaudación y tenemos que ser previsibles para garantizar los servicios lo más que se pueda y extenderlos en el tiempo”.

Finalizando, Silva comentó que habrán sorteos importantes para la gente pero que no es una agradable situación tener que hacerlo de forma virtual, concluyendo explico: “La idea es no dejar pasar de largo el dia del comerciante, mañana les comentamos cómo y cuándo se va a realizar el sorteo y los premios para los diferentes participantes”.