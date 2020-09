Massa dio detalles del antes y el después de la renuncia de Ameri: "Lo echaría una y mil veces"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio más detalles sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la suspensión y posterior renuncia del legislador salteño del Frente de Todos, Juan Ameri, por haber protagonizado una escena íntima durante su participación en la sesión virtual y aseguró que “lo echaría una y mil veces”.

“Lo echaría una y mil veces, lo echaría cada vez que veo la noticia”, reafirmó.

Massa relató que “no me avisan, lo veo yo en la pantalla a Ameri mientras estaba presidiendo la sesión. Entonces le pedí al vicepresidente que me reemplazara y les dije a los secretarios que den de baja la conexión de Ameri, que lo echen del recinto virtual”.

“Voy a mi despacho y convoco al Frente de Todos, les cuento la situación y allí me mandan el video, vimos el reglamento y comuniqué que quería la suspensión inmediata”, continuó.

“No lo podía tolerar, no podía dejar pasar algo de tanta gravedad. Incluso Negri y Caamaño, como no sabían, me preguntaban qué había pasado”, recordó Massa.

En ese momento fue cuando se produjo la comunicación con el legislador salteño, a través de una persona que le anunció que estaba del otro lado del teléfono: “Me acercó el teléfono y le dije que no quería hablar, pero le advertí que mandara la renuncia o lo expulsábamos esa noche”.

Massa admitió que en ese momento “obviamente que estaba recontracaliente” con la situación porque Ameri “se burló de la gente en un momento de dificultades, cuando debía estar trabajando para resolver los problemas”.

“Luego hablé con el Presidente, le comuniqué la decisión y me felicitó por lo que había hecho. Le dije que quería expulsarlo esa misma noche y me dijo que la parecía bárbaro”, finalizó.

El presidente de la Cámara baja desmintió además que la renuncia del diputado le permita mantener una jubilación de privilegio porque “ese régimen de jubilaciones está derogado hace años, los diputados aportan al régimen general. Es desconocer dónde están aportando los legisladores”.

Negó también las versiones que señalaban que la pareja de Ameri cobraba 140.000 pesos como asesora. “Eso es falso, no figura como personal de la Cámara de Diputados”, afirmó.

Massa rechazó los pedidos de Juntos por el Cambio para que se vuelva al sistema de sesiones presenciales en el recinto y subrayó que el sistema virtual "no deja de funcionar por un imbécil".

"El sistema no funcionaría si los diputados no pudieran hablar, no pudieran expresar sus ideas, no pudieran mandar sus proyectos: no deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en el recinto, porque lo puede hacer en su casa o arriba de su banca", sostuvo el líder del Frente Renovador.

En declaraciones a radio Mitre, el dirigente del Frente de Todos destacó que "el trabajo remoto acelera el funcionamiento" del cuerpo legislativo, a la vez que remarcó el beneficio económico que establece en el ahorro de costos.

"La Cámara se está ahorrando mucho dinero con el sistema remoto: sólo en pasajes, en lo que va de la pandemia se ahorraron 288 millones de pesos, que se están donando al sistema sanitario argentino", precisó el tigrense.

FUENTE: Ámbito.