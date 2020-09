Roquel se solidarizó con el intendente Grasso por las amenazas de UTA: "Son hechos repudiables"

El diputado provincial de la UCR, Daniel Roquel, se solidarizó con el intendente Pablo Grasso tras las amenazas recibidas esta mañana por integrantes de la UTA en las puertas de la Municipalidad de Río Gallegos y pidió a algún Fiscal de la Justicia que investigue.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Daniel Roquel, diputado provincial comentó lo ocurrido en la Municipalidad de Río Gallegos y las amenazas contra el Intendente Pablo Grasso, ante esto destacó: “Nos solidarizamos con el intendente, me parece que debe actuar la justicia y hay fiscales que pueden actuar de oficio. No es el mecanismo que tenemos que llevar adelante para vivir, vimos que funcionarios del Municipio amenazaron a periodistas por emitir opinión y creo que hay que hacer las denuncias pertinentes y la justicia se tiene que ocupar de esto”.

Ante la consulta respecto a la falta de retenes y controles en los distintos puntos de la ciudad, para poder controlar la circulación de la gente, Roquel explicó: “Muchos terapistas nos pidieron si podíamos volver a fase 1 con aislamiento total, no hay controles necesarios para frenar a la gente. El otro día había chicos jugando a la pelota en una canchita, no se les dice nada y ahí tenemos que restringir los controles. El virus hoy en Río Gallegos circula de forma general y tenemos una baja cantidad de hisopados, porque ese fue otro de los errores, no hisopamos lo suficiente y creo que los controles están fallando notablemente”.

Finalizando, Roquel afirmó que la epidemióloga que contrató la Provincia, Ana Cabrera, no se la vé en los partes y qué hay comentarios de que no se encontraría en Río Gallegos, ante esto sentenció: “Nosotros pedimos información a través de una nota al Ministro de Salud, ya que se anunciaron contratos de profesionales que no sabemos quienes son ni donde están. No hay respuesta alguna respecto a estos contratos, los médicos del Hospital con los que hablé me manifestaron que la situación es preocupante y se agravará en los próximos días”.