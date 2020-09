Los Antiguos: "Botellas de Amor" promueve la concientización ambiental

Finalizando el mes de la campaña mundial “Limpiando el Mundo” distintos proyectos se impulsaron en distintos puntos de la provincia, para tratar de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y la reutilización de los residuos sólidos urbanos. Se destaca una iniciativa sobre las llamadas “botellas de amor” que se lleva adelante en Los Antiguos, donde la joven Milagros Alba, comenzó a trabajar sobre un proyecto ecológico de reciclaje de plástico. El mismo tiene la finalidad de minimizar los residuos sólidos urbanos; y concientizar a la población antigüense sobre el cuidado del entorno.



En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Milagros comentó "consiste básicamente en llenar botellas, de cualquier tipo y llenarlas con plástico grueso, envoltorios de golosina, máquinas de afeitar o lapiceras vacías y sin la navaja. Todo esto puede ir dentro de las botellas, las acoplo en mi casa y cuando tengo muchas las envío a Buenos Aires a una fundación que tiene convenio con una fábrica de madera plástica y le dan un cierre de ciclo, convirtiéndola en distintas cosas. Esta fundación es Botellas de Amor”.

Ante la consulta respecto a cómo ha podido generar conciencia en el pueblo respecto a la salud ambiental, Alba explicó que retorno hace dos años a Los Antiguos "hay muchas cosas que no puedo hacer aunque quiera. Las botellas es una gran alternativa para poder ayudar en la ciudad. Del transporte y la logística del envío me encargo yo, trato de juntar la plata a través de bonos y demás, arranque sola pero ya se ha ido sumando mucha gente de la localidad”.

Finalizando, la joven vecina e Los antiguos manifestó que busca concientizar y también generar nuevas ideas de reciclado y de cuidado urbano en Los Antiguos, conforme a esto concluyo: “En el basurero la situación no esta bien, el basural esta mal ubicado y estando arriba del pueblo cuando queman basura se llena de humo el pueblo. Todavía del Municipio no me han ayudado, ojala que este aporte genere un cambio de mente y cultural para apoyar el cuidado del medio ambiente”.