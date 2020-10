Octubre Rosa: se suspenden las actividades por el mes de prevención del cáncer

Octubre fue establecido por la OMS como el “Mes de Concientización sobre Cáncer de Mama", y como parte de esa tarea preventiva, desde distintas entidades se organizaban actividades y charlas para generar conciencia sobre la importancia de los cuidados preventivos. Sin embargo, este año por la situación de la pandemia, todas las actividades han sido suspendidas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Susana Portela, titular de la Filial Río Gallegos de LALCEC (Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer), explicó la suspensión total de actividades con motivo de la pandemia, lo cual alcanza también a las actividades que habían sido planificadas con motivo del Octubre Rosa, el mes que desde hace años está vinculado al trabajo de prevención del cáncer, y destacó "desgraciadamente no podemos hacer mucha promoción para la prevención porque no tenemos como brindar a la gente los estudios correspondientes, tenemos la sede cerrada desde Abril. Únicamente atendemos por teléfono y damos consejos, teniendo en cuenta que toda la comisión directiva somos personas de riesgo y mayores de 70 años”.

Ante la consulta respecto a la campaña realizada en años anteriores y los objetivos logrados, Portela explicó: “El año pasado hicimos 7 mil prestaciones de prevención, lo cual este año no podemos hacer ni acceder a los estudios médicos necesarios. Somos optimistas dentro de todo, pero no podemos salir y no tenemos como devolver las prestaciones, el éxito de otros años fue de estos estudios, consultorios y la campaña que llevamos adelante. Lamentablemente este año el trabajo fue muy silencioso y tranquilo”.

Finalizando, Portela fue consultada por el contacto virtual con los pacientes y las dificultades que se presentan, a partir de esto comentó que la prevención llevada adelante era a partir de acompañar a los pacientes a los consultorios, ante esto sentenció: “Las consultas médicas nuestras son presenciales, no podemos atender al público desgraciadamente y es la realidad que nos toca atravesar.