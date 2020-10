Rafael Nadal dijo que Diego Schwartzman cuenta con una ventaja para las semifinales

Madrugada en París, la 1.26 exactamente, y Rafael Nadal acaba de ganarle por 7-6, 6-4 y 6-1 en2h49m al italiano Jannik Sinner, de 19 años, un atrevido que tira globos y arriesga con lujos. El mallorquín impone su experiencia y grandeza para avanzar en este Roland Garros otoñal. Y así, revalida su condición de mejor jugador de todos los tiempos en polvo de ladrillo. Ahora se prepara con miras al partido de las semifinales frente a Diego Schwartzman, que se disputará este viernes.

El Nº 2 del mundo habló sobre jugar en condiciones tan diferentes respecto un Roland Garros convencional, en mayo: "Ahora tengo dos días de descanso y por eso, no hay mayor problema. No es lo ideal, acabar a la una y media de la mañana pero el problema es el frío que hace. Hace mucho frío para jugar a tenis. Sé que los futbolistas juegan en condiciones similares pero es distinto, ellos se están moviendo todo el rato y nosotros paramos, volvemos, volvemos a parar en los intercambios. es un deporte en el que paras muchas veces. Creo que es peligroso para nuestro cuerpo jugar en estas condiciones".

Además, cuestionó la programación: "Realmente, no sé por qué pusieron hoy cinco partidos en la Central. Estaba el riesgo. Cuando ayer me mandaron el orden de juego pensé que esto era algo que podía ocurrir, y ocurrió. Un poco de mala suerte, pero intenté ser paciente y aceptarlo, tomándomelo lo mejor posible".

Nadal cuenta con el antecedente fresco de la derrota ante Schwartzman en las últimas semifinales en el Masters 1000 de Roma. Con ese punto negativo muy cercano en el tiempo, habló de lo que implica jugar con el argentino, preclasificado Nº 12: "Es un desafío jugar con Diego. Si perdí contra él es porque está jugando bien. Y le ganó un partido increíble a uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda, y especialmente en su superficie (Dominic Thiem). Llega con confianza: finalista en Roma y ahora semifinal en Roland Garros. Me ganó allá y eso es un plus de confianza para él en nuestro enfrentamiento". "Soy consciente de eso y trataré de dar lo más posible. Ser agresivo e intentar algo diferente respecto de lo que hice en Roma. Es una cuestión de estar listo. Tengo dos días para mejorar y eso es lo que haré".

Además, el Torero apuntó: "Él parte con una ligera ventaja, porque me ganó la última vez. No hay que ocultarlo. Es una realidad. Las condiciones son un poco más favorables para su tipo de juego, pero debo buscar mi camino para buscar las opciones de ganar. Son semifinales y es un partido difícil. Hay que aceptar el reto y encarar el partido con ilusión. Hay que mirar el partido de Roma y ver lo que funcionó bien y lo que no para solventarlas y salir con las cosas claras y buscar soluciones en todo momento. Terminé hoy el partido con sensaciones positivas y hay que seguir así. Mis opciones estarán ahí pero lo que tengo que hacer es dar mi máximo y esperar que las cosas salgan bien".

