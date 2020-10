Migue Granados, indignado por el precio en dólares de la casa que alquila todos los veranos: "No entiendo"

Furioso por lo que consideró un exceso, Migue Granados usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo. A través de sus historias de Instagram, el comediante contó que consultó el precio de una casa de verano que alquila todos los años y los propietarios le pasaron un exorbitante presupuesto.

En una serie de videos en los que mira a la cámara, Granados relató que en lugar de viajar, él, su esposa y la hija de ambos, eligen pasar el verano en una casa quinta. "Siempre la misma, porque queremos mucho esa casa", explicó el conductor de Últimos cartuchos, ciclo radial que se transmite por Vorterix. "Fue creciendo y, este año, pedí el número para este verano", continuó.

Entre sorprendido e indignado, reveló que le pasaron un presupuesto de 9000 dólares al mes. "¡No entiendo!", sostuvo. "Excepto que a mi jermu la despierte Nacho Viale o a mi hija Topa, o que haya un Starbucks en el living de la casa".

"Decime. Tal vez yo no entienda, tal vez yo sea un ingenuo o un incrédulo. ¿Pero 9000 dólares? No sé", añadió." Aprovéchense de cualquiera, pero con el Tanito no. Si tuviera esa plata para alquilar todo el verano, me haría una casa en el mismo country".

FUENTE: La Nación.