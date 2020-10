Invaluable aporte de la UTN: becarios habilitan un Centro de Seguimiento para lazos estrechos

Se llevó adelante la capacitación de alumnos becarios de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, quienes van a prestar servicios en la contingencia de la pandemia con la puesta en funcionamiento de un Centro Preventivo y de Seguimiento de contactos estrechos de pacientes COVID19 positivos en la ciudad. Este trabajo se llevará adelante en conjunto por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz a través del Ministerio de Salud y contará con el apoyo en infraestructura y recurso humano de la Facultad.

La tarea de los alumnos será realizada desde un call center que se instalará en la sede del Laboratorio de Ciencias Aplicadas de UTN ubicados en la callle Tucumán, y consistirá en la tarea de realizar llamados para monitorear síntomas que hacen que el contacto estrecho pase a ser sospechoso, explicar por qué es necesario cumplir el aislamiento de 14 días, brindar asesoramiento sobre los cuidados durante el aislamiento e identificar nuevos contactos estrechos que no hayan sido registrados con anterioridad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sebastián Puig, Decano de la FRSC de la Universidad Tecnológica Nacional brindó detalles de la idea y señaló "la propuesta surge a partir de charlar con gente del Hospital Regional, con el equipo de Javier Lerena. Empezamos a recabar lo que se está haciendo y tratar de juntar lo que se hace. Detectando que había gente que trabajaba y colaboraba con voluntarios. A función de esto de ir juntando las parte y trabajar con el Hospital y con gente della provincia se dado de esto: generar este Centro con gente de la facultad regional”.

Por otro lado, Puig comento la cantidad de voluntarios que participan del proyecto, ante esto sentenció: “Son un poco mas de 30, pero esto no termina ahí, no solo los voluntarios universitarios sino la gente que ha estado acompañando y ayudando desde otros espacios me parece que también es importante destacarlo. Tenemos que tratar de armar una red y poder distribuir el peso de una manera que todos aportemos a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

Confirmó que el Ingeniero Alan Bjering de la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de esa Casa de Altos Estudios y es quien coordinará los equipos por parte de la UTN-FRSC, y explicó que se utilizará el mismo software que se está usando en la provincia de Bs As, en el hospital El Cruce, desarrollado por la Universidad Jauretche.

Respecto al recurso humano destinado, Puig hizo referencia a que se estima la participación de 36 becarios, "a la fecha son 18 los que están inscriptos y siendo capacitados y esperamos poder completarlo en los próximos días, es por eso que invitamos a los alumnos de todas las carreras a sumarse a esta tarea, todos serán alcanzados por las becas de servicio con las que cuenta la Universidad Tecnológica, también está abierta la invitación a los profesores y graduados que quieran destinar un tiempo voluntario a poder sumarse a esta propuesta".

Por último, el Decano destacó que en el día de ayer se realizo la formación y especialización de los becarios para poder desarrollar de la mejor manera las funciones en este centro de apoyo para la detección de infectados.