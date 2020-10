Garrido sobre la aprobación del Ibuprofeno inhalado: “Creo que se politizó de más el tema en el recinto”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Luis Garrido, Diputado Provincial comentó su postura y su mirada respecto al tratamiento del proyecto por el ibuprofeno inhalado, ante esto destacó: “Me parece que la oposición no se debió haber retirado, pueden aportar ideas y posturas en contra de lo que propone el gobierno de la Provincia. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que promociona el Gobierno con respecto a este tema”.

Ante la consulta sobre por qué se firmó el despacho por la comisión, Garrido explicó: “El proyecto era más amplio y yo pedí una modificación del proyecto, con la intención de tratar un despacho favorable con unanimidad para tratarlo como ahora y que tome estado parlamentario con un acuerdo entre todos los sectores. Segundo que el artículo número 1 habla de que el Gobierno de la Provincia contemple la aplicación del ibuprofeno inhalado en uso compasivo, para pacientes infectados. Por eso es que firmamos y retiramos lo que establecía que para ser utilizado se requería una aprobación del ANMAT, pedimos que se saque esto para que el proyecto tome estado parlamentario”.

Finalizando, Garrido hizo hincapié en que el pedido se distorsionó y se politizo de más la situación, conforme a esto sentenció: “Se ha metido mucho la política en el medio, tanto la oposición y el sector fundamentalista del gobierno han radicalizado sus posiciones y chocado en el debate. No nos podemos poner en un papel caprichoso de no habilitar el uso compasivo, esto no puede tener ideologías o color político, nos trasciende a todos por igual y la discusión debe ser por fuera de los colores políticos”.