Caso Chocobar: el TSJ evalua la sentencia a los acusados del travesticidio

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Carlos Muriete, abogado defensor de la familia Chocobar, se refirió a la revisión de penas por el crimen de Marcela ventilada en juicio desarrolado en junio del 2019.

“Siempre que en Santa Cruz haya una condena perpetua, el tribunal superior de justicia esta obligado a analizar las condenas, para mi no es un asombro que se haya abierto el recurso para revisar la sentencia porque por ley esta dispuesto así. Hubo tres planteos con respecto al recurso de casación planteado, se abre para tratar las quejas de los tres actores del juicio que interpusieron recursos, querellantes, fiscal y el imputado que hizo un "recurso pauperil" y el defensor lo amplió y lo mejoró".

Por otro lado, Muriete agregó: “Por una parte nosotros pedimos que, como se lo condeno a encubrimiento agravado se lo condene por una participación secundaria, agravando la pena de 6 a 15 años de prisión. El fiscal argumenta que no hay un encubrimiento y que no hubo una participación secundaria, el fiscal pidió que se lo condene Azzolini a perpetua. Por otro lado, Biott el imputado, pide la nulidad de la sentencia sosteniendo que no fue un asesino de odio de genero. Pueden haber cambios en las sentencias dependiendo la postura del tribunal”.

Finalizando, el abogado afirmo que cree que la condena al imputado por participación secundaria, llamado Azzolini, asegura que la condena quedara en 15 años porque es lo que le conviene y manifestó: “A Azzolini no le conviene por que el fiscal pide perpetua, mientras que nosotros y el juez consideraron la pena entre 6 a 15 años. En cuanto a lo de Biott, creo que no habrá ningún cambio teniendo en cuenta la atrocidad cometida y que la condena establecida es cadena perpetua. El caso Chocobar de por si es un precedente porque es la primera condena de homicidio por odio, marcando la historia de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz. Creo que la resolución va a demandar un tiempo para fijar la audiencia de debate”.