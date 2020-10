El Chaltén: concejales conformaron la Comisión de Tierra y Vivienda para normatizar el tema de los terrenos

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ricardo Sánchez, Concejal de la localidad de El Chalten comento la formación de una comisión especial de tierras. Ante esto sostuvo: “Soy vicepresidente primero de la comisión, era algo necesario e importante para El Chalten y lo propusimos en marzo. En su momento fue desestimada, pero ahora afortunadamente se entendió la necesidad y estamos trabajando en eso”.

Ante la consulta respecto a los objetivos y a poder tener tierra a disposición de los vecinos y el traspaso correspondiente, Sánchez sostuvo que “Desde la creación del decreto hace 7 años se estableció el traspaso de tierras, pero no hubo nunca una fecha fijada. A partir de esto hay que determinar la cantidad de lotes disponibles en El Chalten, que es lo requerido por los vecinos. Tenemos que determinar la forma de adjudicación de los terrenos de la mejor manera posible, con una ordenanza consensuada y con criterios de todas las partes”.

Finalizando, Sánchez comentó que dentro del ejido urbano no hay ofertas para la venta de tierras, sostuvo que fuera del ejido hay algunos loteos a 10 o 12 kilómetros del pueblo y sentenció: “No hay ofertas casi, es algo sumamente ocasional. No está prohibida la venta, si la persona es propietaria. No hay oferta porque es un bien muy preciado y que ha sido muy restringido en la localidad, somos el ejido urbano más pequeño y con un potencial turístico muy importante lo que crea una gran demanda. Esto permitirá poder resolver estas cuestiones cuanto antes, mediante la comisión especial de tierras”.