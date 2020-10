Diputados: no se aprobó ninguno de los pedidos de la oposición sobre la pandemia

Presidida por el Vicegobernador Eugenio Quiroga en primera instancia y del Vicepresidente 1° de la Honorable Cámara de Diputados José Bodlovic luego, se desarrolló la 12° Sesión Ordinaria del presente período legislativo, donde se utilizó el sistema de votación electrónica que pudo apreciarse en la transmisión online de este encuentro parlamentario.

En el turno de homenajes, el diputado Eloy Echazú recordó el 17 de Octubre, “Día de la Lealtad Peronista”, el diputado Martín Chávez memoró el 27 de octubre, fallecimiento del ex Presidente Néstor Kirchner. Luego el diputado Matías Mazú adhirió a ambos homenajes. En tanto que el diputado Santi destacó a Miguel Angel “Pajarito” Juanola, héroe de Malvinas de Puerto Deseado; el diputado Miguel Farías destacó el Día Nacional del Derecho a la Identidad; el diputado Claudio Barría destacó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, ya que en la fecha cumple 90 años. Por su parte la Diputada Rocío García pidió un minuto de silencio por las víctimas de esta pandemia, y en honor al personal de salud que están en la primera línea de lucha contra el covid 19. A continuación adhirieron a estos homenajes los diputados Guillermo Bilardo y José Garrido.

“La mayoría de los diputados y diputadas del Frente de Todos no está dispuesta a escuchar lo que mucha gente pide y espera luego de estos meses durísimos de pandemia”, señaló tras una extensa y discutida sesión el diputado Javier Pérez Gallart. “Los legisladores que hacen de voceros del gobierno no sólo justifican todo y no reconocen nada sino que ni siquiera se hacen cargo de que no es suficiente lo que se está haciendo para combatir la pandemia: niegan cosas que la realidad nos muestra a gritos”, cuestionó el legislador de Encuentro Ciudadano.

“No minimicemos estos problemas, no digamos que está todo bien y no hagamos nada, sino que pongámonos en una actitud de resolverlos”, les reclamó el diputado a sus pares oficialistas en uno de los tramos de la sesión, en vistas “a recuperar el tiempo que se ha perdido” en la capital provincial por el mal manejo de la pandemia. “Por eso tenemos los números que tenemos en Río Gallegos”, les reclamó.

“Invito a los diputados de Río Gallegos o a los del interior que en alguna posibilidad se den una vuelta por el hospital para hablar con los profesionales de la Salud y con el sector de limpieza, no solo con las autoridades, para que vean la situación desde otra perspectiva”, les planteó Pérez Gallart a sus pares del oficialismo.

PEDIDO DE INSUMOS PARA CAMILLEROS, PAGO DE GUARDIAS Y HORAS EXTRAS

Proyecto: solicitar al Poder Ejecutivo que “provea los insumos necesarios y suficientes al sector camilleros del Hospital Regional de Rio Gallegos, en virtud que en ocasiones se ha carecido de los mismos”; además requería “se tenga al día el pago de guardias y horas extraordinarias en los diversos sectores del hospital”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Elorrieta, Arabel, Garrido y Miñones. Destino: archivo.

PEDIDO DE APERTURA DE LA PARITARIA DE SALUD

Proyecto: Solicitar al Poder Ejecutivo que “proceda la apertura de paritaria de salud, para trabajar sobre un aumento salarial al básico, considerando la evolución del costo de vida y los niveles de inflación. Así también, discutir las condiciones laborales en el marco de la pandemia”. Además, pide que se regularice “a los trabajadores precarizados, a través de cooperativas, monotributos o contratos de locación de servicios”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Elorrieta y Garrido. Destino: archivo.

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON COVID Y ATENCIÓN DEL 107

Proyecto: Solicitar al Poder Ejecutivo “dé cabal cumplimiento al seguimiento médico de los pacientes covid positivos, desde el momento que se comunica el contagio hasta el alta clínica, conforme los protocolos fijados por la autoridad sanitaria”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Santi, Elorrieta y Garrido. Destino: archivo.

Proyecto: solicitar al Ejecutivo que, “a través del área que corresponda, optimice el funcionamiento de la línea telefónica 107 en todas las localidades de la Provincia. Por el cual, se debe garantizar el servicio de atención de emergencias, a través del protocolo existente, y ante la crítica situación epidemiológica actual”. Pérez Gallart argumentó extensamente y planteó que en la deficiencia en estos dos puntos (línea 107 y seguimiento de pacientes) están dos claves del grave panorama que marca la realidad en Río Gallegos.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Barría Peralta, Elorrieta, Hindie y Garrido. Destino: archivo.

ACTUACIONES TRAS LO OCURRIDO EN EL HOGAR “ZUMALACÁRREGUI”

Proyecto: “Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del área que corresponda, informe a la brevedad si se han iniciado actuaciones para indagar las responsabilidades que surgen del contagio masivo y fallecimiento de personas mayores alojadas en el Hogar “Braulio Zumalacárregui”; además: “de qué manera se está abordando el cuidado de las Personas Mayores que residen, y del Personal que los atiende, en los Hogares de Personas Mayores dependientes del Estado Provincial”.

VOTACIÓN: además de los diputados del bloque opositor, sólo acompañaron los diputados del Frente de Todos: Barría Peralta, Elorrieta y Garrido. Destino: archivo.

OTROS TEMAS APROBADOS EN LA SESION

De acuerdo al temario, como primer punto aprobaron el Sistema de Recinto Virtual para las votaciones mecánicas y nominales en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz. Este sistema se viene testeando y probando en el seno de este Poder Legislativo, y ha sido aplicado en otras jurisdicciones, con excelentes resultados.

Luego, declararon de interés cultural los libros de la escritora santacruceña Lic. Lucrecia PEJKOVIC y reconocieron a la señora Silvia Beatriz VITO, pionera del fútbol femenino y vecina del barrio Belgrano de Río Gallegos. Además declararon de interés provincial las “Jornadas Internacionales de Turismo y Trabajo Social”, organizadas por la Unidad Académica Río Turbio de la U.N.P.A.

Sobre tablas, diputados y diputadas sancionaron por unanimidad la Ley que crea el monumento Histórico Provincial de la Memoria de la Provincia de Santa Cruz, (comprendido en la Ley Provincial 3138 - Articulo 7 inc. a)) al inmueble de la Ex Comisaría de Puerto San Julián, sito en Calle Colón N° 165 (Parcela 002, Mz 13, Solar A) por tratarse de un edificio de suma importancia para la comunidad sanjulianense y por constituirse, cultural, histórica y arquitectónicamente, en un patrimonio irremplazable en nuestro territorio provincial.

También aprobaron la Resolución que pide al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa de la Nación, evalúen la posibilidad de la creación y emplazamiento de una Fiscalía General y una Defensoría Pública, respectivamente, en la localidad de Puerto Santa Cruz para que tomen intervención y competencia ante la Cámara Federal de Apelaciones, que fuera creada por el Art. 4 de la Ley Nacional N° 27.154.

A continuación debatieron y enviaron al archivo los proyectos 517/20, 518/20, 521/20 y posteriormente, aprobaron la resolución que pide al Consejo Agrario Provincial informe sobre el grado de avance en la elaboración del Inventario de Relevamiento de Tierras Rurales y el correspondiente Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial, determinados en la Ley 3692 promulgada el 13 de enero de 2020, ya que se encuentra próximo a cumplir el primer año de la declaración de la Emergencia en Materia de Posesión y Tenencia de Tierras Rurales.

Continuando con el temario, debatieron y enviaron al archivo los proyectos 531/20 y 532/20 y sancionaron la Resolución que pide al Ministerio de Salud y Ambiente, la reglamentación de la Ley N° 3552 sancionada por la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, en Sesión Ordinaria el 14 de septiembre de 2017, en la cual la Provincia de Santa Cruz, Adhiere a la Ley Nacional Nº 27.350, sobre la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados para uso medicinal, sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nº 860/17, publicado en el Boletín Oficial del 03 de Octubre del año 2017.

El mismo tratamiento recibió la Resolución que pide a las autoridades de ENARGAS supervise la refacturación desde septiembre de 2018 y hasta el 23/12/2019, que debe realizar la empresa CAMUZZI Gas del Sur S.A, a los usuarios del servicio de las localidades de Gobernador Gregores y Perito Moreno, según lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en expte. N° FCR 26477/2018 con fecha 13 de octubre de 2020.

Seguidamente enviaron a comisiones el proyecto 539/20 y luego debatieron y enviaron al archivo los proyectos, 542/20 y 549/20, y aprobaron la Resolución que pide al Poder Ejecutivo Provincial gestione ante las autoridades de la Administración de Parques Nacionales la reapertura inmediata del Parque Nacional Los Glaciares y todas sus seccionales.

Además reconocieron “la enorme tarea” desde su puesta en funcionamiento en materia de salud pública que viene desarrollando el Centro de Medicina Nuclear de la Patagonia Austral, y “el profundo compromiso de todo el equipo de trabajo en este contexto sin precedentes a nivel mundial”.