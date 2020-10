Para las autoridades del Ministerio de Salud la situación de la provincia "es la esperada"

Presidida por el Ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, Claudio García, las autoridades de la cartera sanitaria provincial ofrecieron una conferencia de prensa donde lejos de analizar críticamente la situación sanitaria actual de la provincia, aseguraron que muchos de los parámetros actuales "son los esperados" sosteniendo una situación de normalidad que lejos está de asemejarse al diagnóstico que a diario realizan trabajadores de la salud, médicos y especialistas.

"Tenemos 1030 camas disponibles y antes de la pandemia teníamos 830, lo cual marca un crecimiento importante" sostuvo García y agregó "hoy tenemos 105 camas de terapia intensiva en toda la provincia, el incremento en el sector público es del 42%".

"475 millones de pesos se han invertido en la pandemia -411 en ejecución y 64 proyectados para los próximos días- y están destinados a la compra de elementos que necesitamos suministrar a las áreas de salud" aseveró el Ministro.

Sobre el recurso humano detalló "llevamos 440 personas incluidas dentro del recurso humano, el 36% son enfermeros y el 15% médicos y el resto otro tipo de profesionales". fue consultado por nuestro medio sobre los motivos por los cuales se procesan a diario tan pocas muestras (unas 300 en promedio) y si por la situación provincial, no se debería estar realizando mayor cantidad de testeos. "Sostener que se testea poco es desconocer lo que se está haciendo" sostuvo el funcionario.

El Secretario de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay se refirió a la falta de mayor cantidad de testeos y dijo "no son 300 son 400 y tenemos información de que hay laboratorios que no están cumpliendo con su tarea de carga de datos. Si uno piensa que se está testeando poco, esa no es la realidad" sostuvo Aballay, que agregó "hoy estamos por encima de la media nacional, lo cual nos lleva a seguir profundizando los esfuerzos".

"Estamos por encima de los índices de contagio de la media nacional, sin embargo cuando analizamos la tasa de mortalidad, en Santa Cruz es la mitad de la media nacional" dijo el funcionario, que agregó "tenemos que seguir insistiendo en las medidas de precaución porque está allí el foco donde debemos trabajar".

"Estamos dentro de los valores adecuados y esperables para la provincia" sentenció el Ministro de Salud, que replicó "estamos dentro de los valores adecuados de test que se deben realizar".

Fue el Secretario Aballay el que reiteró la posición del gobierno provincial acerca del ibuprofeno inhalado, citando que hay organismos que desaconsejan su uso y que incluso no hay resultados certeros que habiliten su uso, más allá de la propia autorización que debe determinar el ANMAT.

"Hay un sector de la salud que propone el uso del ibuprofeno a pesar de todas las explicaciones desfavorables que hemos acercado" sentenció.