Pérez Gallart: "Estamos lejos de estar en una situación esperada como lo asegura el Ministro García"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Javier Pérez Gallart, diputado provincial se refirió a la no aprobación de varios proyectos presentados en relación a la situación sanitaria y epidemiológica que se atraviesa en la Provincia. Conforme a esto destacó: “Muchas de las iniciativas y de los proyectos que propuso la oposición, sea por mi o por otros diputados, fueron acompañados por Diputados del Frente de Todos. Pero bueno, no hubo acuerdo total, el principal proyecto que fomenté yo analizaba el mejor funcionamiento del 107 que no pudo actuar efectivamente y así intentar cortar la cadena de transmisión o de contagios para llevar la data automática de cada uno de los infectados. Hay cosas que podrían mejorarse y tratarse distinto realmente, sobre todo para la gente, hay gente que cuenta los 14 días y se dan el alta solos”.

Ante la consulta respecto a la decisión del municipio de aplicar multas respecto a aquellos que no cumplen con el aislamiento y la circulación, Gallart aseguró que “si el sistema de multas se da en manera conjunta para disminuir la circulación e intentar cortar la cadena de contagios puede servir. En el marco de un contexto, con un volumen de trabajo importante tiene un sentido, lo que yo veo en cuanto a quejas de los ciudadanos por este sistema es en relación a que el sistema debe incluir otros aspectos como el testeo, el aislamiento y otros aspectos más allá de lo social. Es un error que funcione el sistema de multas sin todo el sistema de detección que debería acompañar a esto”.

Finalizando, el Diputado Pérez Gallart analizó los dichos del Ministro de Salud Claudio García, en relación a los valores de índice de positividad y sus comentarios asegurando que la tasa de contagios y que la tasa de mortalidad de la provincia es lo esperado, sobre lo que aseguró "creo que la provincia no está como el Ministro cree. En el top 10, Santa Cruz está en noveno lugar por contagios, hay otras provincias que tienen un índice mucho menor al nuestro, inclusive Chubut tiene menos contagios que nosotros, estamos en los promedios de contagio mas altos y creo que lo que dijo el Ministro, lejos está de lo que es la realidad en la provincia. Vuelvo a lo mismo, no hay un trabajo a conciencia en aislar a los positivos y del seguimiento inmediato tras los positivos que saltan por los testeos”.