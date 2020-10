No apareció nadie a la Asamblea hospitalaria y el lunes se movilizan a Casa de Gobierno

La Asamblea hospitalaria había sesionado días atrás y había resuelto pedir que hoy viernes a las 11 de la mañana, se hicieran presentes el Ministro de Salud de la provincia, Dr. Claudio García, y los dos directores del Hospital Regional. Sin embargo ninguna autoridad se hizo presente hoy, por eso la Asamblea de trabajadores decidió movilizarse el lunes a Casa de Gobierno para entregar un petitorio a la gobernadora Alicia Kirchner para que la mandataria atienda los pedidos de los trabajadores de salud.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el secretario de Administración de la CTA Santa Cruz, Hugo Jerez, se refirió al desarrollo de la asamblea que tuvo lugar en el Hospital Regional de Río Gallegos y el negativo resultado ante la ausencia de algunas autoridades de salud.



“Lamentablemente nadie se hizo presente, es un poco lo que nosotros pedimos, en las asambleas se toman decisiones por encima de ellos sin ningún criterio y evidentemente no hay interés del gobierno provincial ni del Ministerio de Salud de lo que ocurre en el Hospital.”

Por otro lado, Jerez agregó que "también hay que entender que los reclamos se ven acrecentados por esto, falta de trabajadores, una mala compensación salarial, una sobrecarga horaria, la respuesta es que el trabajador no se siente o se considera un servicio esencial y no se lo hace sentir así, siendo una actividad que está siendo desempeñada durante 24 hs atendiendo a los ciudadanos y exponiéndose ante el virus, son una suma de cosas en conjunto entre el virus, lo salarial, el cansancio y demás”.

Ante la consulta respecto a si los representantes de la asamblea podrían lograr una reunión con el Ministro o autoridades del Hospital, evitando ir a una asamblea, Jerez aseguró que “eso se planteó reiteradas veces, tal fue así el tema del bono y terminan diciéndonos que había que resolverlo en paritarias. Después sacaron el decreto provincial del aumento para trabajadores expuestos ante el covid, pero también hay personal en el Hospital que contribuye a la crisis y que no es tenido en cuenta. La otra vez salió una paritaria central en la que se dijo que los gremios no habían arreglado nada, luego se dijo que habían llegado a un acuerdo, hay cosas que a veces no se entienden. Nosotros intentamos que el Gobierno entienda la realidad del Hospital y que entienda la realidad que estamos atravesando, pero en ninguno de los casos hemos tenido una mesa de diálogo o una discusión seria de los problemas”.

Por último, Jerez sostuvo que no hay aumentos salariales para los trabajadores, el bono prometido no fue otorgado y que la gente ve que en realidad el sector salud es el más golpeado y no hay una preocupación de los trabajadores. Ante esto sentenció: “Se había armado un comité de crisis para atender al trabajador, se hicieron dos reuniones y no se supo más nada y no se nos ayuda ni se nos escucha. Ojalá nos puedan recibir y encontremos un camino para que haya sonrisas y no tristezas como las hay hoy en los trabajadores del Hospital”.