Leguizamón se fue de la UCR: "Me voy de un partido que perdió sus valores y principios con la actual conducción"

Con fuertes críticas hacia la actual dirigencia de la UCR, el ex concejal Fabián Leguizamón presentó su renuncia como afiliado al radicalismo santacruceño, sosteniendo que a la actual conducción lo mueven más los "acuerdos espurios" que las verdaderas banderas y principios que históricos correligionaros cimentaron como principios del centenario partido.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fabian Leguizamón, ex concejal de Río Gallegos presentó mediante una carta, su renuncia como afiliado a la Unión Cívica Radical. A partir de esto destacó: “No fue una decisión fácil, lógicamente. Uno sabe que en estas cosas, cómo fue lo de Ruiz, uno tiene que tener templanza y saber cómo actuar, desde la responsabilidad de mi candidatura en mi intendencia y mi rol como ex concejal, debo ser responsable. Al pasar los días, más frío y con un inmenso dolor, me di cuenta que esta era la única manera de empezar a construir algo como objetivo por fuera del partido, como es la intendencia de Río Gallegos, que es el único objetivo que tengo y al que apunto junto a mi equipo de trabajo”.

Por otro lado, Leguizamón agregó: “Con la decisión tomada a favor de Evaristo Ruiz, fue un quiebre total, hay una falta de decencia y de valoración muy importante en la UCR hoy en día. Yo me afilie a los 18 años y habían otros valores o conceptos a los que se manejan hoy, yo era radical de pura cepa y lo que sufrí durante este tiempo no se condice para nada con lo que me inculcaron familiarmente" se lamentó.



"Me sacaron de la presidencia ilegalmente, me suspenden como concejal por 30 días por el solo hecho de haber ido a la justicia, no me dejaron elegir autoridades y demás. Me lo comí y lo acepté, sosteniendo que todo se iba a acomodar y se iba a resolver, pero esto no ocurrió. Consideré que hoy en día la UCR, es un espacio que no me contenía y que está lejos de lo que yo realmente conocí o a lo que me afilie”.

Finalizando, el ex concejal y referente del partido sostuvo que hubo una actitud abandónica, luego de lo ocurrido con Evaristo Ruiz y que en realidad debe haber una actitud autocrítica y hacer un mea culpa de lo que está pasando y poder construir hacia adelante dentro del partido. A partir de esto concluyo: “Es muy complicado construir algo desde ese lugar, en base al objetivo y al deseo de muchos. Esto es una demanda de los ciudadanos, que pide que el radicalismo se reivindique y sin aceptar estas culpas no se puede ir para adelante. Considere hacer a base de nuestro partido vecinal y construir ahí otro proyecto y apuntar al objetivo Municipal, sin necesidad de cuidarnos dentro del radicalismo de los propios, estamos rodeados de gente que no tiene la misma valoración del partido que tiene uno” finalizó.