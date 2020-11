Denuncia judicial por fallecimientos en el Zumalacárregui: "Agotamos todos los caminos"

El diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart, presentó el último viernes una denuncia en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, a fin que se investigue la responsabilidad penal de un conjunto de funcionarios públicos ante las muertes por coronavirus de un grupo de personas que residían en el Hogar de Ancianos “Braulio Zumalacárregui” de Río Gallegos, acontecidas de manera sucesiva desde el pasado 15 de agosto.

“La situación es muy grave como para que quede impune, por eso recurrimos a la justicia”, explicó el legislador tras la presentación que realizó en su carácter de funcionario público.

Sin embargo, Pérez Gallart señaló que “la cuestión penal es la última instancia”. “Nosotros le hicimos el planteo por la situación de las personas que residen en los hogares de ancianos, primero y de manera directa, al ex ministro Nadalich; después se lo planteamos a la propia gobernadora Alicia Kirchner en la reunión que mantuvimos en Casa de Gobierno; luego hicimos un último planteo en la Cámara de Diputados, donde nuestro pedido fue mandado al archivo. Nos queda acudir a la justicia”, detalló.

La denuncia de Pérez Gallart es “contra los responsables del Hogar de Ancianos ‘Braulio Zumalacárregui’, ubicado en Justo José de Urquiza 64, de la localidad de Río Gallegos”. Allí menciona a Gabriela Cabezas, a la psicóloga María José Santillán y a Silvana Norma Hevia, titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, en el escrito de la denuncia, el diputado pide que “se investigue la conducta del ex Ministro de Salud Pública Juan Carlos Nadalich y el actual Ministro de Salud Pública Dr. Claudio García”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pérez Gallart destacó: “Desde que arrancó la pandemia sostuvimos que uno de los sectores más vulnerables ante el contagio y la mortalidad, eran los adultos mayores, lo pudimos ver en geriátricos en Buenos Aires y la alta mortandad”.

Por otro lado, Gallart comento las advertencias y agregó: “En función de esto hicimos advertencias, la primera la hizo la Diputada Mesquelan remitiendo una comunicación al ex Ministro Nadalich pidiendo revisiones a los hogares de adultos mayores y no fuimos tenidos en cuenta y no se pudo avanzar con esta idea. Públicamente luego, insistimos los dos y nos reunimos los Diputados Provinciales con el ex y el actual Ministro para exponer este tema y hablamos de las prevenciones necesarias, los tests y otras consideraciones para cortar los contagios. Se me dijo que no, que había que tener ciertos síntomas y lamentablemente no se tuvieron los cuidados pertinentes y desencadenó los fallecimientos, como el Zumalacárregui con 6 fallecidos y más de 10 enfermos contagiados de COVID19. Al haber una archivación del proyecto que yo propuse en diputados, recurrí a la parte judicial y a formalizar una denuncia correspondiente”.

Ante la consulta respecto a la formalización de la denuncia y hacia quienes está dirigida, Gallart explicó que los máximos responsables son Nadalich y Garcia y además explico que “Tambien al igual que los Ministros, va dirigido a las autoridades del hogar Zumalacárregui como es la secretaria de la adolescencia, niñez y familia Gabriela Cabezas y la titular del hogar propiamente dicho Silvina Debían”.

Por último, el Diputado Provincial se refirió a la situación actual epidemiológica en Río Gallegos y la falta de cortar la circulación del virus y la cadena de transmisión, necesidad de test iniciales y aislamientos preventivos de los casos. A partir de esto sentenció: “Hay lugares como CABA o el AMBA han podido empezar a disminuir la circulación, en la misma Provincia si bien hay contagios importantes, en Caleta se trabaja con aislamientos especiales y acá no se informa y se dejó de hacer ese trabajo. Es algo esencial empezar por lo básico, antes de empezar a hablar de la vacuna rusa y nos estamos manteniendo prácticamente desde principios de Septiembre a hoy con la terapia intensiva ocupada por completo y 70 u 80 pacientes diarios”.